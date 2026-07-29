Haberler

Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi

Samsun'da öğrenciler Kızılırmak Deltası'nı gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrenciler Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nı gezdi.

Samsun Gençlik Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki Yaz Kur'an Kurslarında eğitim alan öğrenciler, Samsun Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni ziyaret etti.

Program kapsamında öğrencilere ilk olarak deltayı tanıtan bir sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gösteride, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kuş türleri, bölgenin tabiat yapısı, sazlıklar ve alandaki canlı türleri hakkında bilgiler verildi.

Yaklaşık 125 öğrencinin katıldığı alan gezisinde açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Sulak Alan ve Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Çocuklarımızı UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan alanımızda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız, gençlerimize doğa sevgisini aşılamak ve çevre bilincini kazandırmaktır. Deltamızın barındırdığı biyoçeşitliliği ve kuş türlerini yerinde tanıtmayı önemsiyoruz. Öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmek amacıyla bilgilendirme etkinliklerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinlik hakkında değerlendirmede bulunan Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ise "Gençlerimizin milli ve manevi eğitimlerinin yanı sıra yaşadıkları şehrin doğal ve kültürel zenginliklerini yerinde görerek çevre bilinci kazanmalarını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

S

Kaynak: AA
Fed, faiz kararını açıkladı

ABD, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı

Parti kapatıldı, genel başkanı siyaseti bıraktı
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını

Evler yandı, hastalar tahliye edildi! Alevler hızla ilerliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni golcüsünü KAP'a bildirdi

4+1 yıllık imza atıldı! Gollerine artık Süper Lig devinde devam edecek
Somer Şef’ten, ölü bulunan Eren Kaşıkçı'nın ardından yürek burkan paylaşım

Acı haberi alan Somer Şef'in dünyası başına yıkıldı

Sosyal medyada içkili sofrasını paylaşan kişiye 'alkol yasağını ihlalden' 81 bin lira ceza

Paylaştığı içkili sofra başına bela oldu! Cezadan kurtulamadı
Başkanı kızdıran Manifest talebi: Bu şehre adım atamazlar

"Görevde olduğum müddetçe hiçbiri bu şehre adım atamaz"
8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

8 yaşındaki çocuğu ölüme itti! Kahreden anlar kamerada

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor

Galatasaray 15 milyon Euro'yu reddetmişti! Şimdi bedavaya gidiyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Altıncılar için geri sayım başladı! Dananın kuyruğu kopuyor