Samsun'da Milli Mücadele Kadın Kahramanları' koleksiyonuna ilgi

SAMSUN Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hem normal ölçülerde hem de kitre bebek olarak hazırlanan 'Milli Mücadele Kadın Kahramanları' koleksiyonu, Cumhuriyet Dönemi'ne ışık tutan özgün çalışmalarla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, koleksiyonun kapsamlı bir literatür ve saha çalışması sonucunda hazırlandığını belirtti.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün talimatları doğrultusunda yürüttüğü tema projeleri kapsamında, farklı alan ve dallarda çok sayıda koleksiyon oluşturuyor. Bu çalışmaların önemli örneklerinden biri de enstitü müzesinde yer alan, Cumhuriyet Odası. Odada, Cumhuriyet Dönemi kadın giysileri, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı sırasında yanındaki silah arkadaşlarını konu alan koleksiyonlar ve Milli Mücadele Kadın Kahramanları'na adanan özel eserler sergileniyor. Hazırlanan koleksiyonlar, dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtan kıyafetler, aksesuarlar ve objelerle dikkat çekerken, hem birebir insan boyutunda hem de minyatür (kitre bebek) ölçülerinde çalışmaları kapsıyor. Sergiler ve defilelerle Türkiye'nin farklı illerinde tanıtılan koleksiyonlar, tarihi hafızanın canlı tutulmasını amaçlıyor. Müzede, Fatma Çavuş, Nene Hatun, Şerife Bacı, Gördesli Makbule, Kara Fatma, Halide Onbaşı, Halime Çavuş, Gamalı Fatma'nın da aralarında bulunduğu 23 Milli Mücadele kadın kahramanını temsil eden kitre bebek koleksiyonları yer alıyor. Koleksiyonda ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışındaki 18 silah arkadaşı ve annesi Zübeyde Hanım'da yer alıyor.

'O KADINLARI, GÜNÜMÜZE TAŞIMA İMKANI BULDUK'

Milli Mücadele Kadın Kahramanları koleksiyonunda, Türkiye genelinde milli mücadeleye katılan ve katkı sunan kadınların yer aldığını ifade eden Olgunlaşma Enstitü Müdürü Arzu Yıldırım, "Tema projelerimizi yaparken de tabii ki enstitümüzde farklı alan ve dallarda ve konularda koleksiyonlar oluşmakta. Müzemizde bir Cumhuriyet Odası bulunmakta. Burada tema proje kapsamında yaptığımız çalışmaların sonucunda oluşan koleksiyonlarımız var. Mesela şu an burada Cumhuriyet Dönemi kadın giysileri koleksiyonumuz yer almakta. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarken yanındaki silah arkadaşlarını konu alan bir koleksiyonumuz mevcut. Yine onun dışında Milli Mücadele Kadın Kahramanları koleksiyonumuz mevcut. Bu koleksiyonumuzda, Türkiye genelinde Milli Mücadeleye katılmış, katkı vermiş, bu mücadelenin sonunda hayatını kaybetmiş çok fazla emektar kadınlarımız var. Biz bunlardan 23 tanesini belirledik. Bunlarla alakalı literatür ve saha çalışmaları yaptık ve neticesinde de ortaya o dönem giydikleri kıyafetleri yansıtan bir koleksiyon çıktı. Bu koleksiyonu hazırlarken olabildiğince dönemin koşullarını yansıtan, o dönem giyilen kıyafetleri bulmaya çalıştık, aksesuarlarını çalıştık. Neticesinde de 23 kostümümüz yer aldı. Bu kıyafetleri de birçok ilimizde sergileme fırsatı bulduk. Oralarda defileler yaptık. Amacımıza ulaşmış olduk. O kadınları tekrardan günümüze taşıma imkanı bulduk diyebiliriz" dedi.

Koleksiyonların bir kısmının kitre bebek olarak çalışıldığını ifade eden Yıldırım, "Koleksiyonun bir kısmı kitre bebek, bir kısmı da büyük boy yani birebir boylarda çalışıldı. Yine aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün kıyafeti, bayrak, elbisesi yine bu oda için düşünüldü. Aynı zamanda Havza'da yer alan ilk Cumhurbaşkanlığı forslu bayrağını çalıştık ve yine bu odada sergiliyoruz. Dönem dönem kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Elimizde birçok koleksiyonumuz mevcut. Yine Cumhuriyet Dönemi kadın kıyafetlerimiz, o dönem takılan şapkalar, kıyafetler elimizde mevcut. Zaman zaman konsepte göre bu odada bazı düzenlemeler yapıyoruz" diye konuştu.

KIYAFETLER DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE HAZIRLANDI

Milli Mücadele Kadın Kahramanları koleksiyonunda şu anda 23 kadının yer aldığını belirten Arzu Yıldırım, "Koleksiyonumuzda şu anda 23 kadınımız var. Bunlardan bir tanesi bölgemizde çok meşhur olanlardan birisi, Fatma Çavuş. Yine diğer bölgelerimizden de Nene Hatunumuz var, Kastamonu'dan Şerife Bacımız var, Gördesli Makbule'miz var, Kara Fatma'mız var ve diğerleri emeği geçen sayısız kadınımız var. Biz bunlardan sadece 23 tanesini derledik. İlerleyen zamanlarda da koleksiyonlarımızı diğer mücadele veren, Milli Mücadeleye adını yazdıran kahraman kadınlarımızı ilave etmeye devam edeceğiz. Kıyafetleri çalışırken ciddi bir literatür taraması yaptık, saha çalışması yaptık. Bazı kadınlarımızın görselleri literatürde mevcut değil. Ama yöresine giderek, yöresindeki yaşlı insanlarla, o yörenin insanlarıyla görüşerek yaptığımız çalışmalar neticesinde köyün özelliğine göre o dönemde ne giyiliyorsa onları tespit etmeye çalıştık. Kıyafetleri bu minvalde hazırladık. Dönemin artık yünse yünden, pamuksa pamuktan, o dönemde ne bulmuş giymişlerse o kıyafetleri mümkün mertebe çalışmaya gayret ettik. Yine aynı şekilde başörtülerinde, oyalarında, çoraplarında ya da ayağında giydiği, çarığında kullandığı, silah gibi her neyse onları temin etmeye çalıştık ve atölyelerimizde birebir üreterek koleksiyonlarımızı oluşturduk. Milli Mücadele Kadın Kahramanları koleksiyonu hem minyatür olarak çalışıldı yani kitre bebek boyutunda çalışıldı hem de bire bir kişi boyutunda çalışıldı" ifadelerini kullandı.