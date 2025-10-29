Haberler

Samsun'da Lösemili Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği

Samsun'da Lösemili Çocuklar İçin Uçurtma Şenliği
Güncelleme:
Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla LÖSEV gönüllüleri tarafından düzenlenen 'Atam İzindeyiz' temalı uçurtma şenliği, lösemili çocuklarla birlikte coşkuyla kutlandı. Etkinlikte uçurtmalar gökyüzünü süslerken, katılımcılar Atatürk'ün mirasını ve lösemili çocukların mücadelesini vurguladı.

Samsun'da Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerince Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla, "Atam İzindeyiz" temalı uçurtma şenliği gerçekleştirildi.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen uçurtma etkinliğinde LÖSEV gönüllüleri, tedavisi devam eden ve biten hastalarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı.

Etkinlikte, "Atam İzindeyiz" cümlesinin harflerinden oluşan uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

LÖSEV Samsun Koordinatörü Ferhan Taşkınsu, AA muhabirine, Cumhuriyet'in en büyük mirasının çocuklar olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında hem Cumhuriyet hem de lösemili çocukların mücadelesine farkındalık oluşturmak için etkinliği yaptıklarını belirten Taşkınsu, "Hep birlikte Ata'mızın izinde yürüdüğümüzü göstermek için bir aradayız. Birlikte uçurtma uçurduk gençlerimizle. Ata'mızın daima kalbimizde yaşadığını bir kez daha vurgulamak için bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

LÖSEV'in lösemili çocuklara destek olmak için kurulduğuna dikkati çeken Taşkınsu, "28 yıl önce kurulan LÖSEV'de kanser türü fark etmeksizin yetişkin ve çocuk tüm hastalarımıza desteklerimizi iletiyoruz. Amacımız ihtiyaç sahibi herkesin yapmış olduğumuz yardımları bilmesi." dedi.

Gönüllülerden Başar Kuşkaya ise kanser hastalığını 3 yıl önce yendiğini dile getirerek, "Zorlu bir tedavi süreci geçirdim. Bu süreci yaşayan kardeşlerime umut olmak, farkındalık yaratmak için buradayım." diye konuştu.

Taha Cem İnan da 16 yıldır LÖSEV'in içinde bulunduğunu, kendisinin de kanser hastalığı geçirdiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"102 yıl önce Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'i kollamak, korumak ve devam ettirmek için LÖSEV olarak birleştik. Güzel bir yürüyüş yaptık, uçurtmamızı uçurduk. İyileşmiş gençlerimizle, ailelerimizle, personelimizle beraberiz. Benim hastalığım 3,5 yıl sürdü. Hastalığım sürecinde LÖSEV bana maddi ve manevi destek oldu. Ben de o günlerin anısına kardeşlerimize umut olmak için buradayım."

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel
