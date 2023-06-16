Samsun'da kavgada tüfekli saldırı: 7 yaralı, doktor da saldırıya uğradı

Samsun'un Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişinin tüfekli saldırısında 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan doktor, hastanede de saldırıya uğradı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç olayı kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay, dün akşam Çarşamba ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Terme ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi tüfekle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar 7 kişiye isabet etti. Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."