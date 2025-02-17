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Samsun'da Çift, Tavşanları İçin Mermer Mezar Yaptırdı

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Samsun'da Zülfiye ve Hayati Çelebi çifti, iki yıl boyunca sevdikleri tavşanları Fadile'yi kaybettikten sonra bahçelerine mermer mezar yaptırdı. Çift, Fadile'ye duydukları derin sevgiyi ve yaşadıkları acıyı paylaştı.

Samsun'da Zülfiye ve Hayati Çelebi çifti, iki senedir severek baktıkları tavşanları "Fadile" ölünce bahçelerine mermer mezar yaptırdı.

İlkadım ilçesinde yaşayan 27 yıllık evli, çocukları bulunmayan Çelebi çiftine iki sene önce bir yakınları, doğuran tavşanının yavrularından birini hediye etti.

Çelebi çifti, ilk başlarda çok istemedikleri tavşana kısa sürede alışarak "Fadile" adını verdi.

Çok sevdikleri ve özenle baktıkları tavşanları 4 ay önce rahatsızlandı. Veterinerdeki tedavisinin ardından çiftin eve getirdiği Fadile, kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Fadile'nin ölümüyle büyük üzüntü yaşayan Çelebi çifti, Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'ndeki bahçelerine gömdükleri tavşanları için üzerinde fotoğrafının yer aldığı mermer mezar yaptırdı.

"Bir çocuk edasıyla baktığımız için doğum günü yaptım"

Hayati Çelebi (53), AA muhabirine, Fadile'yi eve getirdiği ilk gün kendisine sevimli gelmediğini ancak kısa süre sonra tavşana bağlandıklarını söyledi.

Fadile'nin evlerine neşe getirdiğini, ölümüne çok üzüldüklerini ifade eden Çelebi, şunları dile getirdi:

"Çocuğumuz yok, bundan dolayı onu evlat gibi sevdik. Bir çocuk edasıyla baktığımız için ben buna doğum günü yaptım. Leblebiye alışmıştı, leblebiyi çok seviyordu. Bir gece leblebisi bitmiş, gece saat 02.00'de kalkıp leblebi buldum. Bu sevgiyi benim anlatma şansım yok. Beni gerçekten yıktı. Bir arkadaş, bir dost, bir can, benim için buydu. Merhamet duygumuz biraz daha kabardı. Hayvan sevgisi olmayan insan merhametsiz bir insandır. Kesinlikle ve kesinlikle hayvanlar sevilmeli."

Eşi telefon edip Fadile'nin öldüğünü söyleyince inanamadığını anlatan Çelebi, "Gece saat 23.30 civarında buradaki mezarlığımıza defnettik. Daha sonra eve geçtiğimde hanım benden daha kötü bir durumdaydı." diye konuştu.

"Çok acı oldu bizim için Fadile'yi kaybetmek"

Zülfiye Çelebi de Fadile'nin ilk başlarda evdeki bazı kabloları kemirdiğini, daha sonra kısa süre içinde söz dinleyip evi benimsediğini ve sözlerini dinlemeye başladığını söyledi.

Fadile'ye çok alıştıklarını anlatan Çelebi, "Kahvaltımızı Fadile ile yapıyor, televizyonumuzu, dizilerimizi Fadile ile beraber izliyorduk. Ben namaz kıyafetimi giydiğimde o hemen yanıma gelir. Kıbleye doğru oturur. Ben selam verdikten sonra ayağıma dokunur ve onu sevmemi isterdi. Her selam verdiğimde Fadile'yi severdim." ifadelerini kullandı.

Bir gün veterinere gittiklerinde eşinin, ölen kedisine ağlayan kişiye şaşırdığını ve "Kedi için bu kadar ağlanır mı?" dediğini belirten Çelebi, "Hayati Bey, Fadile'yi kaybettikten sonra o kadar çok ağladı, o kadar çok üzüldü ki... Onu mu teselli edeyim, Fadile'ye mi üzülelim? Gerçekten çok acı oldu bizim için Fadile'yi kaybetmek. Fadile ile yaşamak güzeldi, çok güzel zaman geçirdik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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