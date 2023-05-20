Samsun'da Alkollü Sürücünün Sebep Olduğu Kazada 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da 213 promil alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazası sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi, memleketleri Ordu'da toprağa verildi.

Kaza, 19 Mayıs gecesi İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun- Ankara kara yolunun 4. kilometresinde saat 02.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetine mahkemece el konulan ve 213 promil alkollü olduğu tespit edilen Okan Uludoğan (35) idaresindeki 55 AIF 362 plakalı otomobil, Sakarya Adapazarı'ndan Ordu'nun Ünye ilçesine giden İbrahim Çubuk (35) yönetimindeki 34 AG 805 plakalı otomobile arkadan çarpıp bir müddet önünde sürükledi. 34 AG 805 plakalı otomobil 240 metre sürüklendikten sonra yol kenarındaki bir özel okulun bahçesine takla atıp ders döndü.

Aynı aileden 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada, otomobil sürücüsü İbrahim Çubuk, eşi Kiraz Çubuk (33), kızları 4 yaşındaki Zeynep Lina Çubuk ile sürücünün ablası Emine Ocak (44) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücünün yeğeni Selahattin Ocak (34) ve diğer aracın sürücüsü Okan Uludoğan yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hayatını kaybedenler için aynı anda cenaze töreni düzenlendi

Sakarya Adapazarı dan memleketleri Ordu'ya gelirken trafik kazasında hayatlarını kaybedenler için Ordu'nun Çaybaşı ilçesi Koztepe Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile burada taziyeleri kabul ederken, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından hayatını kaybeden İbrahim, Kiraz ve 4 yaşındaki kızları Zeynep Lina Çubuk aynı mahalledeki aile mezarlığına defnedildi.

Emine Ocak'ın cenazesi ise alınan helallik ve cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Sakarya Adapazarı'na gönderildi. - ORDU