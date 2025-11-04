Haberler

Samsun'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuzenin evlilik meselesi üzerine çıkan tartışma sonucu 16 yaşındaki Mert T. tarafından vurulan Okan Doğan T. hayatını kaybederken, babası Halil İbrahim T. de azmetmekle suçlanıyor. Davanın ilk duruşmasında sanıklar ifade verdi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'yi (29) tabancayla vurup öldüren, Doğan A.'yı (59) da yaralayan tutuklu sanık Mert T. (16) ile azmettirmekle suçlanan baba Halil İbrahim T.'nin (48) yargılanmasına başlandı.

Olay, 15 Mayıs'ta, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Okan Doğan T., kuzeniyle evlilik meselesini konuşması için amcası Halil İbrahim T.'nin dükkanına geldi. Yaşanan tartışma sırasında babasının işyerinde bulunan Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'ye ateş etti. Okan Doğan T., göğsünden ve karnından vuruldu. Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Vurulmasına rağmen ağır yaralı şekilde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., yakındaki kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BABANIN, OĞLUNA VURMASI İÇİN BAĞIRDIĞI İDDİASI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.'nin, oğlu Mert T.'ye kendilerine tartışma sırasında 'Vur vur' diye bağırdığını duyduğunu iddia ettiği öğrenildi. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı.

DAVANIN İLK DURUŞMASINDA OĞUL VE BABA İFADE VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert T. hakkında 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, babası Halil İbrahim T.'ye ise azmetmek suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Davanın ilk duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya, Okan Doğan T.'nin ve sanıkların ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Mert T., "Okan Doğan T., ablamı kaçırmıştı. Daha önceden de kardeşimi dövmüştü. Bana köyde sürekli üstünlük kurmaya çalışıyordu. Olay günü babamla sohbet ediyorlardı ben de bunlara çay verdim. Babamla konuşurken sesleri yükseldi ve tartışma çıktı. Babama zarar vermesinden korkuyordum. Sesler fazla yükselince şuurumu kaybettim. Silahı çıkardım ayağına tuttum ama demek ki o anda tabancaya hamle yapmış mermi göğsüne gelmiş. O anki heyecanla kovaladım, o da kaçtı. Tam olarak neler yaşandı hatırlamıyorum. Dönerken silah tutukluk yapmış ve silah patladı o anda mermi başkasına da gelmiş. Babam, 'Oğlum sen ne yaptın çabuk dükkana geç' dedi. Babama bir şey yapacağını düşündüm. Kimse bana 'Vur' demedi" ifadelerini kullandı.

'KIZIMI İSTEMEYE GELECEKLERDİ'

Oğlunu azmettirmekle suçlanan Halil İbrahim T. ise "Böyle bir olay yaşanmasaydı akşamında kızımı istemeye geleceklerdi. Merve'ye 'Ara gelsin konuşalım' dedim. Zaten akşamında bir araya gelecektik. Okan Doğan da beni aradı ve ona 'Gel' dedim. Geldikten sonra Mert bize çay verdi. Okan'a, 'Sen benin çocuklarımı dövdün, kızımı da kaçırdın, benim kızım şehir kızı onunla yapamazsın, köyde hayvana bakamaz' dedim. Bana, 'Amca sen böyle dersen zaten olmaz' dedi ve sesler yükseldi. Mert oturduğu yerden kalktı. Mert, Okan'a 2 el sıktı. Sonra Okan kaçtı Mert de peşine gitti. Ben de peşlerinden dışarı çıktım. Ben kimseyi azmettirmedim. Silah rahmetli babamdan kalan silah. Ne zaman aldı bilmiyorum" diye konuştu.

'VUR VUR' DEDİĞİNİ DUYDUM

Müşteki Doğan A. ise "Dışarıdaydım, biri 'Vur vur' deyince kafamı kaldırdım. Baktım ve biri silahla birini kovalıyordu. Silah sesleri geldi ve sonrasında baktığımda mermilerden birinin bana girdiğini fark ettim. Ben çok mağdurum. Mermi bağırsaklarımı parçaladı. Şu an 4 ağrı kesici içtim. 6 aydır iş hayatım ve psikolojim gitti. Kimin bağırdığını görmedim. Mert'in ateş ettiğini gördüm sadece. Sonrasında yığıldım zaten" dedi.

Mahkeme heyeti, tanıkları da dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
