Samsun'da 62 binden fazla öğrenci okul dışı öğrenme ortamlarıyla buluştu

Samsun'da yürütülen "Okul Dışı Öğrenme Ortamları Projesi" kapsamında bu yıl 62 binden fazla öğrenci eğitim aldı.

Projeyle öğrencilerin sınıf ortamlarında edindikleri teorik bilgileri okul dışında öğrenme alanlarında gözlem, uygulama ve etkinliklerle pekiştirmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde müzeler, üniversiteler, bilim merkezleri, kamu kurumları ile kültürel ve doğal ortamlarda düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılıyor. Öğrenciler, etkinliklerle yaşadıkları çevreyi daha yakından tanıma, tarihi, kültürel, bilimsel ve doğal zenginlikleri yerinde görme imkanı buluyor.

Ziyaret ve etkinliklerle öğrencilerin akademik bilgilerinin yanı sıra gözlem yapma, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

"Bu çalışmayı güçlendirerek daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, projenin öğrencilerin eğitim süreçlerini sınıf ortamının dışına taşıyarak öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Çocukların tarihi, kültürel, bilimsel ve doğal zenginlikleri yerinde görmesinin projeye ayrı değer kattığını belirten Ağar, "Çocuklarımızın teorik bilgilerini uygulamayla pekiştirmeleri ve yaşadıkları çevreyi daha yakından tanımaları açısından bu proje büyük değer taşımaktadır. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilimiz genelinde 62 binden fazla öğrencimizin projeden yararlanmış olması bizleri son derece mutlu etmektedir." dedi.

Ağar, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde gerçekleştirdikleri ziyaretler ve etkinliklerle sadece akademik bilgi edinmediğini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz gözlem yapma, araştırma, sorgulama ve problem çözme becerilerini geliştirme fırsatı bulmuştur. Milli Eğitim Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda yürütülen bu çalışmayı önümüzdeki dönemlerde güçlendirerek daha fazla öğrencimize ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Projenin okul dışı gezilerden farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Ağar, şunları kaydetti:

"Bu projenin temelinde öğrencilerimizin okulda ulaşmaya çalıştıkları öğrenme çıktılarının kendilerine bir yaşam becerisi olarak geri dönmesini sağlamak var. Onların içinde bulunduğu dönemde ve yaşayacağı dönemde ihtiyaç duyacağı becerileri okul dışı ortamlarda destekleyerek vermeye çalışıyoruz. Okul dışı ortamları okul dışı gezilerden ayıran en önemli fark, kurgulanmış ortamlarda okulla ilişkilendirilmiş etkinlikleri öğrencilerimizle gerçekleştirmektir. Bu kapsamda çocuklarımız çevresini ve doğayı tanıyor, toplumdaki değerleri öğreniyor, toplumla ve çevresiyle bütünleşiyor, teknik becerilerini güçlendiriyor."

Proje kapsamında öğrencilerle müzede etkinlik gerçekleştiren sosyal bilgiler öğretmeni Esra Kılıç da okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin derse ilgisini artırdığını söyledi.

Sınıfta anlatılan bilgilerin sahada daha kalıcı hale geldiğini belirten Kılıç, "Projemizin amacı, sınıflarda öğrettiğimiz bilgileri çocuklara yerinde göstermek ve daha çok duyuya hitap ederek öğrenmelerini pekiştirmek. Bugün müzeye gelen öğrencilerimiz dördüncü sınıf öğrencileri. Onlara pedagojik seviyelerine uygun anlatım yapıyoruz ve müfredatta yer alan konuları burada pekiştiriyoruz." dedi.

Kılıç, müzedeki eserler üzerinden öğrencilere farklı dönemleri anlattıklarını ifade ederek, "Mesela ilk yazıyı kim buldu? Burada ilk yazı örneklerini görmeleri mümkün oluyor. Milli Mücadele dönemi de sosyal bilgiler kapsamında yer alıyor. Müzemizin son bölümünde Milli Mücadele'yi anlatan koridorda öğrenciler, konuyu görerek, duyarak ve yaşayarak öğreniyor." diye konuştu.

Okul dışı etkinliklerin öğrenciler üzerinde güçlü motivasyon oluşturduğunu vurgulayan Kılıç, "Sınıfı dışarıdaki etkinliklerle desteklediğiniz zaman öğrenme çok daha farklı boyuta çıkıyor. Dışarı çıkmak öğrenciyi mutlu ediyor. Yeni şeyler görmek, öğrenme açısından önemli bir pekiştireç oluyor." ifadelerini kullandı.

"Böyle gezilerle ders işlemek daha eğlenceli"

Fatih Temiz İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ömer Faruk Açıl ise okulda öğrendikleri bilgileri müzede pekiştirdiklerini belirterek, "Bilmediğimiz tarihi şeyleri öğreniyoruz. Okulda ders işlerken bazı maddeleri göremiyoruz ama buraya geldiğimizde hem anlatılıyor hem de görüyoruz. Böyle gezilerle ders işlemek daha eğlenceli." dedi.

Öğrencilerden Samar Davul da okul dışında ders işlemenin eğlenceli olduğunu dile getirerek, "Dışarıya gittiğimizde görerek öğreniyoruz. Okulda ise yazarak ve okuyarak öğreniyoruz. Okul dışında öğrenmek daha eğlenceli." şeklinde konuştu.