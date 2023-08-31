Samsun Büyükşehir Belediyesi, Keresteciler Sitesi yolunu yeniledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nin yol sorununu çözüme kavuşturdu. 8 bin metrelik yol A tipi sathi kaplama ve genişletme çalışmasıyla yenilendi. Yol esnaflar tarafından da olumlu karşılandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Toybelen Mahallesi'nde bulunan Keresteciler Sitesi yolunu yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından, İlkadım ilçesine bağlı Toybelen Mahallesi'ndeki Keresteciler Sitesi'nin yol problemi çözüme kavuşturuldu. Yazın toz, kışın da çamur olan 8 bin metrelik yola A tipi sathi kaplama ve genişletme çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlandığı yol esnaflardan da tam not aldı.

"Yol problemi olan yer kalmayacak"

Uzak yakın demeden Samsun'un her noktasını belli bir standarda taşıdıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Alt ve üst yapı çalışmalarımızla 17 ilçede vatandaşlarımızı konforlu ulaşım ile buluşturuyoruz. Yol sorununu tek tek çözüyoruz. Tüm bu çalışmaları kendi imkan ve kabiliyetlerimizle yapıyoruz. Hedefimiz yol problemi olan hiçbir yer kalmamasıdır. Keresteciler Sitesi de yol sorunu olan yerlerdendi. Oradaki soruna da neşter vurduk. Esnaflarımıza hayırlı olsun. Güle güle kullansınlar" dedi.

8 bin metrelik yolu asfalt ile buluşturarak yol sorununu çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı İlkadım Şube Şefi Oktay Altun, "Bölgede yol sorunu büyüktü. Büyükşehir Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte soruna neşter vurarak esnaflarımızın ve yolu kullanan vatandaşlarımızın mağduriyetini bitirdik" ifadelerini kullandı.

Esnaf mutlu

Ağır vasıta araçların da kullanmasından dolayı bakıma ihtiyaç duyulan yolun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti belirten Murat Kılınç, "Esnaflarımız ile birlikte vatandaşlarımızın sık kullandığı bir yol burası. Bundan dolayı önemli bir yol. Eskiden yolumuz çok kötü durumdaydı. Özellikle yağmur yağdığı zaman çok zor bir hal alıyordu ulaşım çok sıkıntılıydı. Ama şimdi çok güzel oldu. Yazın toz kışın da çamur çilesinden kurtulduk. Büyükşehir Belediyemiz bize yatak gibi konforlu ve rahat bir yol yaptı. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sanayi sitesinde esnaflık yapan Samet Kaya ise "Uzun zamandır yol sıkıntımız vardı. Çok mağdurduk. Yazın toz, kışın çamur çilesi yaşıyorduk. Ama çilemiz de mağduriyetimiz de bitti. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN