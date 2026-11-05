Samsun Alaçam'da Cihan Hopaç babasından kalan 2 bin civarı kolonya şişesini koruyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Cihan Hopaç, babasından kendisine kalan kolonya şişesi koleksiyonunu özenle saklıyor.

Cihan Hopaç'ın babası Necmi Hopaç, 1980'li yıllardan itibaren ilgisini çeken kolonya şişelerini toplamaya başladı.

Zamanla hobisi koleksiyona dönüşen ve 3 bine yakın kolonya şişesi biriktiren Necmi Hopaç, 2020'de Kovid-19 salgını döneminde 600'den fazla kolonyayı arkadaşları ve yakınlarına hediye etti.

İstanbul'da 27 yıl yaşayan Necmi Hopaç'ın oğlu Cihan Hopaç ise babasının rahatsızlığı nedeniyle 2020 yılının başında Alaçam'a döndü.

Aynı yıl yaşamını yitiren babasının ardından kendisine miras kalan kolonya şişesi koleksiyonunu sahiplenen Cihan Hopaç, koleksiyona yenilerini eklemeye çalışıyor.

Farklı boyut, renk ve şekillerdeki şişelerde limon, incir, mandalina, çiçek, zeytin, tütün gibi çeşitli türlerde kolonya bulunuyor.

Aralarında at, balık, cami ve minare figürlü kolonya şişeleri ile Kıbrıs haritası şeklinde tasarlanmış şişelerin bulunduğu koleksiyonu evinin bir odasında saklayan Hopaç, zaman zaman şişeleri temizleyip onları tozlarından arındırıyor.

Hopaç, bazıları boş, bazıları dolu olan 2 bin civarında şişenin bulunduğu koleksiyonunu kendisini ziyarete gelenlere de gösteriyor.

"Her şeyde babamın emeği, hatırası var"

Cihan Hopaç, AA muhabirine, babasının yıllar boyunca büyük emek vererek oluşturduğu koleksiyonun kendisi için manevi olarak büyük anlam taşıdığını söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde koleksiyondan 600'den fazla şişenin hediye edildiğini anlatan Hopaç, babasının vefatının ardından koleksiyonun sorumluluğunu üstlendiğini dile getirdi.

Babasının kolonya şişesi biriktirmeye hobi olarak başladığını belirten Hopaç, "Bunlar rahmetli babamın eseri. Ben de onun arkasından gitmeye çalışıyorum. Burada 2 bine yakın kolonya şişesi var, yarısı boş yarısı dolu. Bazılarını arkadaşlarına hediye etti, boş şişeleri geri verdiler." dedi.

Babasının hatırasını yaşatmanın kendisi için her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Hopaç, "Koleksiyonu geliştirmeye, farklı şişe modelleriyle zenginleştirmeye devam edeceğim. Babamdan kalan bu özel mirası gelecek nesillere aktarmak istiyorum." diye konuştu.

Bazen kendisinden koleksiyondaki bazı şişeleri hediye etmesini isteyenlerin olduğuna dikkati çeken Hopaç, "Bazen hediye istiyorlar. Benden bu hediyeyi istemesinler. Buradaki her şeyde babamın emeği, hatırası var." ifadelerini kullandı.

Hopaç, kolonya koleksiyonunun yanı sıra tespih koleksiyonculuğuna da ilgi duymaya başladığına işaret ederek, bugüne kadar yaklaşık 170 tespih biriktirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA