Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Esenyurt'ta yer alan kurbanlık çadırında ağırlığı 1.5 tonu aşan ve " Türkiye'nin Şampiyonu" lakabıyla anılan "Poyraz" adındaki dana, 650 bin liradan satışa çıkarıldı. Kayseri'den getirilen danayı satmaktan vazgeçtiğini söyleyen sahibi Cüneyt Taş, danayı çözüm sürecinde yaptığı liderlik sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirtti.

"MÜŞTERİLER DÜŞÜK FİYAT TEKLİF ETTİ"

Cüneyt Taş, "Bu danayı internette gördüm. Kayseri'de bir arkadaş paylaşmıştı. Sonra bana linkini attılar. Bizim bir aile dostunun vasıtasıyla dananın sahibine ulaştım. Telefonla bir pazarlığımız oldu, danayı yakından görünce daha da çok beğendim. Orada tekrar bir pazarlık yaptık. Pazarlık sonucu danayı 540 bin liraya satın aldım. Satın aldıktan sonra Sakarya'ya getirdim. Sakarya'da da 1-2 gün durduktan sonra Esenyurt'ta bulunan kurbanlık çadırına getirdim. Bir fiyat istedim, müşteriler düşük fiyat teklif etti" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA HEDİYE ETMEK İSTİYORUZ"

Danayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini belirten Taş, "Ben de danayı satıştan kaldırdım. Dedim ki, 'Bu dana Cumhurbaşkanımıza yakışır'. Barış süreci için yapmış olduğu liderlikten dolayı bu danayı kendisine hediye etmek istiyoruz. Buradan da Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Dananın ağırlığı 1,5 tonun üzerinde. Danamızı 650 bin liradan satışa çıkartmıştım. Satıştan kaldırdım, Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyoruz. Ekibinin bizimle iletişime geçmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.