Şam Üniversitesi'nde Raniya el-Abbasi anıldı

Suriye'nin başkentindeki Şam Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, devrik Beşşar Esed rejimi tarafından alıkonularak zorla kaybedilen doktor Raniya el-Abbasi ve ailesinin anısına üniversite kampüsünde saygı duruşunda bulunuldu.

Etkinlikte öğrenciler, Arapça "Raniya ve çocuklarını unutmayacağız", "Zorla kaybetmelere hayır", "Şehit arkadaşlarımıza vefa için" ve "Gerçek, zaman aşımıyla silinemez" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.

Öğrencilerden İmad Eyyüb, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "bir Suriyeli, bir doktor, bir vatandaş ve bir insan olarak meslektaşları doktor Raniya ile çocuklarının hakkını savunmak amacıyla bir araya geldiklerini" söyledi.

Geçiş döneminde adaletin sağlanması için yürütülen süreci doktorlar olarak desteklediklerini belirten Eyyüb, "Yıllar önce işlenen suçlar her geçen gün ortaya çıkarılıyor. Bu nedenle bu süreci kesinlikle destekliyoruz." dedi.

Doktor Hasan ez-Zubi de, doktor Raniya el-Abbasi, eşi ve altı çocuğunun akıbetine ilişkin ortaya çıkan haberlerin ardından bir araya gelerek Abbasi ve ailesini anmak istediklerini ifade etti.

Zubi, "Doktorlar olarak bu duruşla onların hatırasını yaşatmak istedik. Ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Ann Snow, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Raniya el-Abbasi'nin çocuklarının akıbetine ilişkin ortaya çıkan haberlerin, Esed rejiminin Suriyeli ailelere yaşattığı acıları bir kez daha hatırlattığını belirtti.

Snow, paylaşımında, "Gerçeğin ortaya çıkarılması, kayıpların akıbetinin aydınlatılması ve hesap verebilirliğin sağlanmasına yönelik çabalar hayati önem taşıyor. Suriyeliler adaleti hak ediyor, aileler ise cevap bekliyor." ifadelerini kullandı.

Raniya el-Abbasi Dosyası

Doktor ve eski Suriye satranç şampiyonu Raniya el-Abbasi, eşi ve altı çocuğuyla birlikte 2013 yılında devrik rejim güçleri tarafından alıkonulmuştu.

Suriyeli ve uluslararası insan hakları kuruluşlarının yıllar boyunca dosyayı gündemde tutmasıyla olay, Suriye'deki zorla kaybetme vakalarının en sembolik örneklerinden biri haline geldi.