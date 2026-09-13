Şam'da yeniden imar fuarı Türkiye ve bölge ülkelerini buluşturdu

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye'den ve bölge ülkelerinden temsilcilerin katılımıyla açıldı.

Açılış törenine, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Muhammed Ancerani, Turizm Bakanı Mazen Salhani, Suriye Fuarlar ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdürü Muhammed Hamza, Türkiye'den Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ve Kentsel Dönüşüm Başkan Yardımcısı Savaş Keçeci katıldı.

Fuar alanında başta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olmak üzere Türkiye ve Körfez ülkelerinden toplam 45 kuruluş stant açarak yerini aldı.

Türk stantlarını ve TOKİ bölümünü ziyaret eden Bakan Yardımcısı Bulut, yürütülen projeler ve temaslar hakkında incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de düzenlenen fuara ülke ve firma bazında yüksek katılım olduğunu söyledi.

Savaşın ardından böyle bir fuarın düzenlenmesinin, ülkenin geleceğe umutla baktığını gösterdiğini belirten Bulut, fuarda yer alan Suriyeli yerel firmaların iş yapabilme kabiliyetlerinin de ortaya çıktığını kaydetti.

Suriyeli firmaların, bundan sonra dünyayla daha fazla entegre olabileceğini vurgulayan Bulut, bu süreçte en yakın ilişki kurabilecekleri ülkelerden birinin Türkiye olduğunu dile getirdi.

Fuarda bazı önemli Türk özel sektör firmalarının da yer aldığını aktaran Bulut, Türkiye'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut uygulamalarındaki tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını ifade etti.

Bulut, "Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye'de kentsel dönüşümden sosyal konut uygulamalarına, bugüne kadar oluşan tecrübeyi hem teknik yönleriyle hem idari anlatım açısından buradaki mevkidaşlarımıza bugünkü görüşmede de ifade ettik." dedi.

Türk özel sektörünün Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini söyleyen Bulut, Türkiye'nin yatırımların önündeki sorunların kaldırılması konusunda Suriye makamlarıyla görüşmeler yapabileceğini belirtti.

Ömer Bulut, Suriye'nin kısa süre içerisinde imar yönünden toparlanacağına inandığını dile getirerek, şehirlerin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini aktardı.

Suriye'de inşaat alanında çalışacak usta ve teknik ekiplerin sayısının fazla olduğunu kaydeden Bulut, "Halep'in taş ustaları çok meşhurdur. Biz Türkiye'de bile oradan usta getirdiğimiz olmuştur. Dolayısıyla ülkelerini seven Suriyeliler bizimle beraber ortaklıklar kurarak, biz de onların yanında yer alarak inşallah Suriye'yi çok daha güzel günlere kavuşturmuş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA