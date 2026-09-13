Haberler

İstanbul'da 2 ceset bulundu

Güncelleme:
+29 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde 2 erkek cesedi bulundu.

İstanbul'un Başakşehir ve Fatih ilçelerinde 2 erkek cesedi bulundu.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İncelemede, cesedin Eray Deniz Sarı'ya (24) ait olduğu tespit edildi.

Öte yandan Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki surların içinde ceset görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde cesedin İsa Çam'a (40) ait olduğu anlaşıldı.

Bulunan cesetler, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Suriye'de akaryakıt zamlarına karşı protestolar düzenleniyor

Komşu karıştı! Protestolar dalga dalga yayılıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Sivasspor Başkanı esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli

Maç sonunda esti gürledi: Türk futbolu bu hakemlerden temizlenmeli
Amedspor, RAMS Başakşehir'i 5 golle sahadan sildi

Amedspor rakibini 5 golle sahadan sildi
Fenerbahçe'de Mert Müldür kararı

F.Bahçe'de milli yıldızla imza atılıyor
Erbakan'dan dikkat çeken 'evlilik yaşı' çıkışı

Erbakan'dan "evlilik yaşı" çıkışı! Kendi kızları üzerinden örnek verdi
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi