Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Coventry ile Brighton karşı karşıya geldi. Ricoh Arena'da oynanan mücadeleyi Brighton, 5-0'lık skorla kazandı.

BRIGHTON'DAN NET GALİBİYET

Birghton'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Charalampos Kostoulas, 51. dakikada Malick Yalcouye, 70. dakikada penaltıdan Pascal Gross, 83. dakikada Lewis Dunk ve 90+4. dakikada Yasin Ayari kaydetti. Coventry forması giyen Taiwo Awoni, 53. dakikada kırmızı kart gördü.

FERDİ KADIOĞLU 90, SIDIKI İSE 30 DAKİKA SÜRE ALDI

Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika süre aldı. Coventry forması giyen eski Fenerbahçeli Sidiki Cherif ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde Brighton, puanını 7'ye yükseltti. Coventry ise hala puanla tanışamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Brighton, Arsenal'i konuk edecek. Coventry ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.