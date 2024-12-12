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Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

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Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin başkenti Şam'da başlayan arama tarama çalışmaları devam ediyor. Kentte, havalimanına giden yolda yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları ve ceset torbaları bulundu.

Suriye'nin başkenti Şam'da yüz kişiye ait ceset kalıntıları bulundu.

Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

CESET TORBALARININ ÜSTÜNDE FARSÇA YAZILAR GÖRÜLDÜ

Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkede arama tarama faaliyetleri sürüyor. Şam Havalimanı'na giden yol üzerinde, yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu. Kalıntıların bazıları ceset torbalarında bazıları da yolda tespit edildi. Ceset torbalarının üstünde Farsça yazılar görüldü. Kalıntıların bulunmasının ardından arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Şam'da yaklaşık 100 kişiye ait ceset kalıntıları bulundu
Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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