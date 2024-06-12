Salıpazarı'nda İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma Yürüyüşü Düzenlendi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, "İnsanlık İçin Yürüyoruz-Zulme Sessiz Kalma" yürüyüşü yapıldı.

İHH, Memur-Sen, Kamu-Sen, Kızılay Salıpazarı Şubesi, Engelliler Derneği ile Turizm ve Tanıtım Derneği tarafından İsrail'in saldırıları altındaki Gazze ile Doğu Türkistan ve Arakan'da zulme uğrayanlar için yürüyüş düzenlendi.

Bereket Fatih Camisi önünde toplanan grup, İsrail karşıtı slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, dünyada emperyalist güçlerin mazlum insanlar üzerinde baskısı olduğunu, bu baskının bütün inananların, İslam aleminin bir araya gelerek bertaraf edilebileceğini söyledi.

Zalimlerin garip, masum ve savunmasız insanlara saldırı yapmasının geçmişten gelen politikaları olduğunu belirten Karaca, "Müslüman Türk milleti olarak gereken her türlü gayreti gösteriyoruz ancak İslam alemi bu gibi baskılara, zulümlere maalesef kulak tıkıyor. İslam alemi olarak ne kadar güçlü ve birlik olursak, dünya haritasında nokta kadar yeri olan İsrail dünyaya kafa tutamaz." dedi.

Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da yapılan zulmün devam ettiğini anlatan Karaca, "O nedenle bu insanlara her türlü yardımı ve desteği vermek zorundayız. Karınca misali bu yolda yürürsek, ne kadar yürüdüğümüz önemli değil, niyetimiz önemli, onun için tarafımızı belli ettik. Burada masum Filistinli kardeşlerimizin yanındayız, Doğu Türkistan'da eziyet çeken, sürgüne gönderilen, zulüm gören bütün masum insanların yanındayız. Mutlaka İsrail kahrolacaktır, mutlaka kızıl Çin kahrolacaktır. Dünyada emperyalistler kahrolacaktır." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe katılan sivil toplum kuruluşları adına ortak bildiri okunması ve İlçe Müftüsü Kenan Doğru tarafından yapılan duanın ardından yürüyüş sona erdi.

Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı İsmail Yaman ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.