Saliha Akkaş'ın Vahşice Öldürülmesi, TBMM'yi Harekete Geçirdi

ADLİ TIP KURUMU ÖNÜNDE GÖZYAŞI

Saliha Akkaş'ın annesi, kardeşi ve yakınları ile TBMM'deki iş arkadaşları, Ankara Adli Tıp Kurumu önünde otopsi işlemlerinin tamamlanmasını beklerken büyük üzüntü yaşadı. Saliha Akkaş'ın annesi ve kardeşi, gözyaşlarını tutamadı. Ağıt yakarak gözyaşı döken anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı. Saliha Akkaş'ın cenazesi, otopsinin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Bingöl'e götürüldü. Salih Akkaş'ın cenazesi ise öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Ankara Pursaklar Saray Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Saliha Akkaş'ın komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, Saliha Akkaş'ın olay sırasındaki çığlıklarına şahit olduğunu söyleyerek, "Balkondan sesler geldi; 'imdat, polis, ambulans' diye. Balkona düşmüş zaten. Sonra polis, ambulans falan geldi, müdahale ettiler. Kalp masajı yapıldı. 37 yerinden bıçaklamış. Çok kötüydü, kanlar içindeydi. Kötü bir durum. Bitmiyor, hiç bitmiyor, hiçbir şekilde bitmiyor. Kadın bize geliyordu, sürekli alışveriş yapıyordu. Adam da işsiz diye duymuştuk. Boşanma aşamasındaymış. Adam zaten o gün bizden alışveriş yapmıştı, sigara sormuştu" dedi.

Komşu Öznur Özkartal da Saliha Akkaş'ın vahşice öldürüldüğünü belirterek, "Bunun ne zaman son bulacağını bilmiyoruz. Ama bu kadıncağız balkona çıkıp yardım istedi. O yardım istediğinde fenalaştı gitti adam içeride kendini astı" diye konuştu.

TBMM'DEN TAZİYE MESAJI

Saliha Akkaş'ın ölümü sonrası TBMM resmi sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Destek Hizmetleri Başkanlığı personelimiz Saliha Akkaş'ın eşi tarafından vahşice katledilmesinden derin bir üzüntü duymaktayız. Kıymetli arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve TBMM çalışanlarına başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun" denildi.

OTURMA EYLEMİ

Öte yandan TBMM çalışanları, TBMM Halkla İlişkiler binası merdivenlerinde 1 dakika sessiz oturma eylemi gerçekleştirerek Saliha Akkaş'ın öldürülmesini protesto etti. Kadınların çoğunlukta olduğu oturma eylemine erkekler de destek verdi. Eyleme CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra milletvekili danışmanları da katılım sağladı. 1 dakikalık oturma eyleminin ardından grup alkışlarla tepkilerini gösterdi.

Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ANKARA,