Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Sakarya ve Düzce'de protesto edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sakarya ve Düzce'de yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Sakarya'da Anadolu Gençlik Derneği üyeleri tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü. AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, İsrail'in yeni saldırısını kınadı. Düzce'de ise vatandaşlar Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Sakarya ve Düzce'de yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi.

Kent merkezindeki Şerefiye Camisi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi üyeleri, sloganlar atarak tarihi Orhan Camisi'ne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan AGD Sakarya Şube Başkanı Celal Aydın, 8 ayı aşkın bir süredir Gazze'de soykırımda bulunan İsrail rejiminin dün gece yeni bir caniliğe imza attığını ve Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalarla yakarak şehit ettiğini söyledi.

Aydın, İsrail'in insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırının sözün bittiği yer olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde, yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombalayan siyonistlerin anlayacağı tek dilin silah olduğu da net bir şekilde bir kez daha ortaya çıkmıştır. Filistin direnişinin kahraman mücahitleri karşısında acziyetin zirvesini yaşayan siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almaya çalışmıştır. Filistin direnişinin geçtiğimiz günlerde onlarca İsrail askerini esir almasıyla Gazze'de yeni bir darbe alan siyonistlere karşı artık söz bitmiştir. İsrail rejiminin zalimliğini, caniliğini ve katilliğini konuşmak artık beyhudedir. Bundan sonra yapılması gereken tek bir şey vardır ki o da siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir."

Grup, duanın ardından dağıldı.

Düzce

Düzce Cedidiye Meydanı'nda Anadolu Gençlik Derneği ve Yedi Hilal Derneğinin öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada iki derneğin ortaklaşa düzenlediği basın açıklamasında İsrail'in, Gazze'nin ardından Refah kentinde Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırı protesto edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Gençlik Derneği Celal Aydın Filistin Sakarya İsrail Aydın Düzce Gazze İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu: 'İlla Cumhurbaşkanı adayı ol' diyen arkadaşlar dönüp tam tersini yaptı

 Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

Netanyahu'dan masum bebeklerin diri diri yandığı katliama skandal yorum: Trajik hata

 2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

2028'de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Sinan Oğan'ı sadece 48 kişi dinledi

Bakmadan Geçme

İsmail Kartal istifa mı etti? İsmail Kartal kovuldu mu? #129300 Galatasaray Süper Kupa'yı kaldırdı mı? GS Süper Kupa'yı aldı mı, ne zaman kaldırdı? Benzema Fenerbahçe'ye mi geliyor? Ali Koç'tan sürpriz transfer hamlesi Sinan Oğan 2028'de aday mı? Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sinan Oğan tekrar aday olacak mı? Galatasaray neden 2 kupa aldı, neden çift kupa verildi? #127942 #127942 Kılıçdaroğlu nerede konuşuyor? Kemal Kılıçdaroğlu nerede canlı yayında, ne söyledi? İsrail Mısır savaş mı çıktı? İsrail Mısır son durum ne? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off muhtemel rakipleri! Galatasaray play-off'ta seri başı mı? Kerem Demirbay şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Kerem Demirbay podyum müziği ne? #127942 #127926 Nelsson şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Nelsson podyum müziği ne? #127942 #127926 Tete şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Tete podyum müziği ne? #127926 #127942 Ndombele şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Ndombele podyum müziği ne? #127942 #127926 Davinson Sanchez şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Davinson Sanchez podyum müziği ne? #127942 #127926 Abdülkerim Bardakcı şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Abdülkerim Bardakcı podyum müziği ne? #127942 #127926 Köhn şampiyonluk kutlamasında hangi şarkı çalıyor, 2024 Şampiyonluk Köhn podyum müziği ne? #127942 #127926
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan araştırma görevlisi açığa alındı
title