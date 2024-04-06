Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Karadeniz, mesajında, Milli Mücadele'nin sesi olarak kurulan AA'nın, Türkiye gündemini dünyaya, dünyanın gündemini de Türkiye'ye duyurduğunu belirtti.
Her şartta görev yapan AA çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Karadeniz, "Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Ajansı çalışanlarını kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.