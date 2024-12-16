Sakarya Üniversitesi'nde Tarih, Tüketici Hukuku ve İslam Düşüncesi Üzerine Konferanslar Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından "Rus İhtilalleri ve Osmanlı Devleti" konferansı düzenlendi.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Tarih Bölümünce gerçekleştirilen konferansa Prof. Dr. Enis Şahin konuşmacı olarak katıldı.

Konferansta, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Rusya'da yaşanan ihtilallerin Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri, Lenin döneminde izlenen politikaların Osmanlı yönetimine yansımaları, Rus-Osmanlı ve Rus-Alman cephelerindeki gelişmeler ile dönemin siyasi atmosferini şekillendiren önemli barış antlaşmalar hakkında konuşuldu.

SAÜ tüketici hukuku alanında ödül kazandı

SAÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sima Nart, 27. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde, "Tüketici Hukuku Alanındaki Bilimsel Çalışmalar" kategorisinde ödül aldı.

Nart ve Prof. Dr. Mustafa Yasan'ın hazırladığı "Dava Şartı Arabuluculuk Uygulamasının Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözüm Performansına Etkileri" konulu bildiri, Ticaret Bakanlığınca düzenlenen programda ödül almaya hak kazandı.

SAÜ'de "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli gerçekleştirildi

SAÜ Topluma Katkı ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü, Hizmetçi Şube Müdürlüğü ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliği ile "Beyin Ölümü ve Organ Bağışı" paneli düzenlendi.

SAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ndeki panelde, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Türkan Acar tarafından katılımcılara konu hakkında bilgi verildi.

"Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı düzenlendi

SAÜ İlahiyat Fakültesi tarafından "Çağdaş İslam Düşüncesinde Aliya İzzetbegoviç" konferansı gerçekleştirildi.

SAÜ konferans salonunda yapılan konferansa, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Hakkı Akın konuşmacı olarak yer aldı.

Akın, konuşmasında, Aliya İzzetbegoviç'in "Doğu ve Batı Arasında İslam" kitabını okuduktan sonra onun düşüncelerine büyük ilgi duyduğunu, hapishanede tanıştığı arkadaşlarıyla Bosna'da konferanslar verdiğini ve dünya genelinde saygı duyulan bir Müslüman olduğunu anlattı.