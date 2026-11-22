Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen 49 yaşındaki çini sanatçısı Arzu Çetin, 7 yıldır düzenlediği kurslarla kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlıyor.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Çetin, 2000'de Kocaeli Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olduktan sonra 10 yıl ilçedeki çeşitli okullarda ücretli öğretmenlik yaptı. Sakarya Üniversitesi'nde 2008'de yüksek lisansını tamamlayarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan Çetin, Sapanca Belediyesi ve özel şirketlerde serbest iş güvenliği uzmanı olarak görev yaptı.

O dönemlerde iş stresini atmak amacıyla hobi olarak Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nde haftanın 5 günü çini eğitimi almaya başlayan Çetin, ustasının yönlendirmesiyle girdiği sınavların ardından ustalık ve usta öğretici belgesine sahip olduktan sonra merkezde ders vermeye başladı.

Evinin bahçesinde kurduğu 50 metrekarelik yapıda 3 yıl önce atölyesini açan Kocaeli Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı öğrencisi Çetin, bir yandan gençlerle aynı sıralarda eğitim görürken diğer yandan atölyesindeki 25 kursiyeriyle sanatı gelecek kuşaklara aktarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"İlgi eskiye göre çok daha fazla"

Bu yıl Kültür ve Turizm Bakanlığınca yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"nı almaya hak kazanan Çetin, AA muhabirine, sanata 10 yılı aşkın süre önce hobi olarak başladığını, daha sonra sanatın mesleğe dönüştüğünü ve irili ufaklı birçok eser ürettiğini söyledi.

Haftanın 3 günü atölyesinde kursiyerlerine ders veren Çetin, "Çini ilk önce ruha hitap eden meslek, insanın ruhunu dinginleştiren uğraş çünkü çini yaparken tam konsantrasyon çalışmanız gerekiyor. Hatta elinizde fırça tahriri yaparken nefesinizi tutarak el titremesin diye çalışmanız gerekiyor ki düzgün, istenilen nüansta çizgiler oluşsun. Bu da sizi genel hayatın stresinden arındırıyor aslında. Beni çeken bu olmuştu zaten, dinlendiğimi hissetmem." diye konuştu.

Çetin, hem çalışılan ürünlerin ve alt malzemenin toprak esaslı olması hem de boyaların negatif enerjiyi çekmesi dolayısıyla çininin kişiye iyi geldiğini belirterek, ruha iyi gelen ve sakinleştiren bir yanı olduğu için çiniye bağlandığını dile getirdi.

Son yıllarda çiniye ilginin arttığına ve farkındalığın çoğaldığına değinen Çetin, şöyle devam etti:

"Klasikten kopmadan, onu yozlaştırmadan moderne entegre ederek gitmek günümüzde çiniyi canlı tutacaktır. İlgi eskiye göre çok daha fazla. Sadece İznik bölgesinde ve Kütahya'da çini yoğun diye düşünürken artık bakıyoruz birçok yerde atölyeler var, insanlar kendi çapında, kendi becerisi ölçüsünde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok da güzel işler çıkıyor diye düşünüyorum."

Çetin, gençlerin, yaygınlaştıkça ve popülaritesi arttıkça çiniye yöneldiğini belirterek, kültürel mirasın özünden ayrılmadan bu sanatı nesillere aktarmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

"Ders günleri terapi günlerim oluyor"

Kocaeli'nden katılan 51 yaşındaki kursiyer Ayşe Gürbüz, 5 yıl önce komşusunun yönlendirmesiyle hocasıyla tanıştığını, o günden itibaren her hafta derslere şehir dışından geldiğini söyledi.

Çetin'in kursiyerlerine çok destek olduğunu dile getiren Gürbüz, "Resim yapmayı çok seviyordum ama Arzu hocayla çiniyi daha çok sevmeye başladım. Salı günleri terapi günlerim oluyor, iple çekiyorum buraya gelmek ve hocamızla ders yapmak için. Başta güzel şeyler yapmadım, zamanla ilerledim. Önce ufak objelerle başladım ama Arzu hocamın sayesinde tabii ki bunlar büyüdü gün geçtikçe her sene daha farklı objeler yapmaya başladık, yeteneğimiz daha fazla ilerledi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA