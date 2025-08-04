Sakarya'da günlerce yanan ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki yangının ardından, Osmaneli ilçesine bağlı bölgede kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YANAN ORMANLIK ALANDA CESET BULUNDU

Sakarya'da yaklaşık 2 hafta önce başlayan ve Bilecik'e kadar yayılan ancak büyük mücadeleler sonucu söndürüldü. Yangının ulaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü mevkisinde saat 17.00 sıralarında, yangından zarar gören ormanda henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

KİMLİĞİ DNA TESTİ İLE BELİRLENECEK

Yanmış olan ceset, olay yerine gelen ekipler tarafından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Yetkililer, cesedin kimliğinin yapılacak DNA testi ve otopsi sonucunda kesin olarak belirleneceğini ifade etti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.