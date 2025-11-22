Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sapanca, Karasu ve Serdivan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı. Operasyonda 1880 uyuşturucu hap, 40 gram sentetik uyuşturucu ve çok sayıda ekipman ele geçirildi.

Sakarya'nın Sapanca, Karasu ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, İstanbul'dan Sakarya'nın Sapanca ilçesine uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen K.O. (55), Y.K. (19), Y.A. (25) ve M.A. (24) Uzunkum Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada 1880 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 cep telefonuna el konuldu.

Öte yandan Karasu ve Serdivan'da gözaltına alınan H.T. (36) ve Ö.M.T'nin (35) ikametlerinde yapılan aramada, 40 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 19 kök kenevir, 3 kilo 150 gram kubar esrar, iklimlendirme sistemi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 bin lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.O, Y.A, M.A, H.T ve Ö.M.T. tutuklandı, Y.K. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor

Bakan Bolat tarih verdi: Esnafa faiz indirimi geliyor
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.