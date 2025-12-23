Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Çevre Yolu'ndan Kuyudibi Kavşağı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak Alparslan Türkeş Caddesi'nde üstyapı çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, asfalt öncesi PMT seriminin başladığı 700 metrelik duble yolla Çevre Yolu'ndan şehir merkezine uzanan güzergahın 4 kilometreye çıkacağı bildirildi.

Yeni güzergah sayesinde D-100 kara yolu, Anadolu Otoyolu ve D-650 kara yolu üzerinden gelen sürücülerin Çevre Yolu'ndan şehir merkezine kesintisiz şekilde ulaşabileceği belirtilen açıklamada, kent merkezinden otoyollara ve çevre ilçelere ulaşımda da önemli bir alternatif oluşturulacağı, Alparslan Türkeş Caddesi'nde asfalt serimi, kaldırım ve bisiklet yolu imalatları gerçekleştirileceği kaydedildi.

Serdivan'da trimer kazısı ve asfalt serimi devam ediyor

Serdivan Belediyesi ekipleri, ilçedeki ulaşım altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince İstiklal Mahallesi'nde trimer kazısı ve asfalt serimi çalışmalarının devam ettiği, yenilenen yol sayesinde bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında Porsuk, Kavaklı ve Örer sokaklarında trimer kazısı ve sıcak asfalt serimine başlandığı aktarıldı.

SUBÜ öğrencileri huzurevini ziyaret etti

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu (MYO), sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

SUBÜ'den yapılan açıklamada, İnsan Kaynakları Yönetimi Programı öğrencilerinin, Geyve MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Faruk Yahşi, Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Özsoy ve Öğretim Görevlisi Yasin Atalay rehberliğinde huzurevi sakinleriyle bir araya geldiği ve huzurevi sakinleriyle sohbet ederek yaşam tecrübelerini dinlediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yahşi, üniversitenin temel misyonlarından birinin de "topluma hizmet" anlayışı olduğunu aktardı.

Huzurevi yönetimi ve sakinlerine teşekkür eden Yahşi, "Öğrencilerimizin henüz eğitim aşamasındayken sosyal sorumluluk bilinci kazanmalarını ve içinde yaşadıkları toplumun her kesimine dokunmalarını çok önemsiyoruz. Hendek Melek Nişancı Huzurevi sakinlerimizin hayır dualarını aldık, onlarla sohbet ettik. Gelecekte farklı görevler üstlenecek öğrencilerimizin insan odaklı vizyon geliştirmeleri için bu tür buluşmalar büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.