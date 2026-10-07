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İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı

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İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
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Oyuncu Berna Laçin hakkında, “İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” şeklindeki paylaşımı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan soruşturma başlatıldı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin hakkında "İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!" paylaşımı nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
  • Laçin'in paylaşımı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı saatlerde yapıldı.
  • Berna Laçin hakkında 2018'de Medine'ye ilişkin paylaşımı nedeniyle açılan davada 2019'da beraat kararı verilmiş, istinaf mahkemesi de kararı onamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu Berna Laçin'in sanal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından harekete geçti.

Laçin'in “ İzmir daha önce de işgal edildi, korkma!” ifadelerini kullandığı paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatıldı.

SUÇLAMA: HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK VEYA AŞAĞILAMA

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçu kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILDI

Laçin söz konusu paylaşımını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katıldığı saatlerde gerçekleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, bugün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek AK Parti'ye katılmıştı.

"HİZMET MÜCADELESİNDE DESTEK OLACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay'ın partiye katılımıyla ilgili olarak, "Ege'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkanlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum." demişti .

Erdoğan'ın ardından kürsüye gelen Cemil Tugay ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DAHA ÖNCE DE PAYLAŞIMLARI NEDENİYLE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Berna Laçin hakkında daha önce de yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturmalar başlatılmıştı. Laçin hakkında 2018 yılında Medine'ye ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmıştı. 2024 yılında ise sahipsiz hayvanlara ilişkin düzenlemenin TBMM'de kabul edilmesinin ardından milletvekillerine yönelik paylaşımı nedeniyle "Türkiye Büyük Millet Meclisini alenen aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

2018'DEKİ DAVADAN BERAAT ETMİŞTİ

Berna Laçin, 2018 yılında Medine'ye ilişkin yaptığı bir paylaşım nedeniyle "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan yargılanmıştı. Hakkında 1 yıla kadar hapis cezası istenen Laçin, 2019 yılında suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat etmiş, savcılığın itirazının ardından dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi de beraat kararını onamıştı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 96 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıSerkan Sarı:

şukur birisi gördü paylaşımları.İsgal edildi nedir?Nasıl bir usluptur.Kimi düşman görüyorsun sen.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme19
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Haber YorumlarıRevolver:

Siz bizi ne kadar düşman görüyorsanız biz de sizi o kadar düşman görüyoruz

yanıt14
yanıt13
Haber Yorumlarıvedat cici:

yaptıklarınızı aranızda zafer diye paylaşın üslüp mü bıraktınız

yanıt3
yanıt5
Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

İzmir’i işgal edenler dedelerinizdi

yanıt1
yanıt3
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Para , rant , koltuk için parti satan siyasilerden biri oldu.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıDiscovery 777:

Niye soruşturuluyor seçimle gelen adam seçimle gitmeli millet kişiye degil partiye oy veriyor

Yorum Beğen20
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Haber YorumlarıCesaretister:

Iyi olmus her kafadan bi ses cikiyo

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme16
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Haber Yorumlarıd.huseyin55:

Ne yapalım ağzımıza kilit mi vuralım .

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Onur yener helel olsun sana ne güzel söyledin tam bir o evladısın.

yanıt1
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