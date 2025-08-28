Sakarya'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasağı

Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde yoğun dalga ve rip akıntıları nedeniyle denize giriş yasağı getirildi. Yetkililer, vatandaşları yasak hakkında uyarıyor.

Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle denize giriş yasağı getirildi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde yoğun dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

İlçelerin kaymakamlıkları tarafından elverişsiz şartlar nedeniyle alınan kararlar doğrultusunda denize girişler yasaklandı.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek insanları yasağa uymaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
