Sakarya'da Öğrencilerden Yapay Zeka Destekli Mezartaşı Uygulaması

Sakarya'da 4 ortaokul öğrencisi, danışman öğretmenleri rehberliğinde Roma dönemi mezar taşlarının üzerindeki simgelerin anlamları hakkında bilgi veren yapay zeka destekli mobil uygulama geliştirdi.

Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören Zeynepnur Cesur, Hüseyin Cevat Uğurluoğlu, Murat Altuğ Bozacı ve Elif Gülce Tanık, danışman öğretmenleri Erdal Şahin rehberliğinde "Müze Eğitiminde Yapay Zeka: AMURE (Akıllı Müze Rehberi)" projesi hazırladı.

Öğrenciler, Roma dönemi mezar taşlarındaki semboller hakkında bilgi veren yapay zeka destekli mobil uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulama, ziyaretçilere kişiselleştirilmiş ve çok dilli rehberlik hizmeti sunarak müze deneyimini derinleştiriyor.

Uygulama sayesinde kullanıcı, cep telefonu kamerası yardımıyla taradığı sembol hakkında yazılı ve sesli bilgi ediniyor. Ayrıca ziyaretçiler yapay zeka destekli sohbet botunu kullanarak semboller hakkında daha fazla bilgiye ulaşabiliyor.

TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda tarih alanında Türkiye birinciliği kazanan ve TEKNOFEST 2025 Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda yarı finale yükselen öğrenciler, eylülde İstanbul'da düzenlenecek final yarışmasına katılmak istiyor.

"Uygulama Türkiye ve yurt dışındaki Roma dönemine ait mezar taşları hakkında bilgi veriyor"

Sakarya BİLSEM tarih öğretmeni Erdal Şahin, AA muhabirine, Sakarya Müzesi'ni ziyaretlerinde öğrencilerin bahçede bulunan Roma dönemi mezar taşlarındaki sembollerin anlamını merak etmesinden hareketle proje geliştirdiklerini söyledi.

Şahin, çalışmanın Sakarya Müzesi ile sınırlı kalmaması ve Türkiye genelinde bu tür sembollerin anlamının bilinmesi adına yapay zeka destekli uygulama geliştirdiklerini kaydetti.

Öğrencilerinin proje üzerinde 1,5 yıl çalıştığını belirten Şahin, kullanıcıların cep telefonu ve tabletlerine yükleyecekleri uygulamayla tarattıkları mezar taşlarındaki semboller hakkında detaylı bilgiye ulaştığını anlattı.

Şahin, uygulamanın Türkiye ve yurt dışındaki Roma dönemine ait mezar taşları hakkında bilgi verdiğini dile getirerek, "Yapay zekayı tarihe entegre ederek tarihin hizmetine sunduk. Farklı uygulamaların da bu anlamda öncülüğünü yapmış olduk. Bu konuda birçok uygulama geliştirilecektir diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Uygulamayı Osmanlı dönemi mezar taşlarıyla geliştirmek istiyoruz"

Öğrenci Zeynepnur Cesur da müze ziyaretleri sırasında Roma dönemi mezar taşlarını incelerken üzerlerindeki sembollere ilişkin bilgi sahibi olmak adına çalışmayı başlattıklarını dile getirdi.

Uygulamayı, arkeologlar, müze görevlileri ve akademisyenlerden görüş alarak geliştirdiklerini vurgulayan Cesur, Müzeler Genel Müdürlüğü ile de projenin yaygınlaştırılmasına yönelik görüştüklerini kaydetti.

Cesur, uygulamayı Osmanlı dönemi mezar taşlarıyla geliştirmek istediklerini, bununla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

BİLSEM Müdürü Sami Akaryalı ise örgün eğitime ek olarak özel yetenekli öğrencilerin bireysel farklılıklarına uygun, yeteneklerinin keşfedilmesine, geliştirilmesine yönelik eğitim hizmeti sunduklarını söyledi.

Akaryalı, TÜBİTAK ve TEKNOFEST başta olmak üzere öğrencilerin çeşitli projelerle katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar elde ettiklerine dikkati çekerek, bu projenin de onlardan biri olduğunu kaydetti.