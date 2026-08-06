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Sapanca'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Sakarya Sapanca'da iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücü Hakan A., 9 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi yarın Mahmudiye Mahallesi Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Kemalettin Sami Paşa ile Temren caddelerinin kesiştiği kavşakta 28 Temmuz'da, R.E. (32) yönetimindeki 54 PB 903 plakalı motosikletle Hakan A. (56) idaresindeki 54 D 5454 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada 2 sürücü yaralandı, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hakan A, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hakan A'nın cenazesinin, yarın öğle vakti Mahmudiye Mahallesi Merkez Camisinde kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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