Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği

Sakarya'da Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla etkinlik yapıldı.

Demokrasi Meydanı'nda programda, İçişleri Bakanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırı, polis, jandarma, karayolları, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri stant açarak ziyaretçileri faaliyetleri hakkında bilgilendirdi. Öğrenciler, emniyet kemeri simülasyon aracını deneyimledi.

Etkinliğe Vali Yaşar Karadeniz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş ve kurum müdürleri de katıldı.

Stantları gezerek bilgi alan protokol üyeleri, hafta kapsamında gösteri yapan Aydın Gürdamar Ortaokulu öğrencileriyle sohbet etti.

"Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli"

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen trafik kurallarına ilişkin resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye de verildi.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hakan İzmir, etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik kurallarına uymanın, insanın kendine ve çevresine duyduğu saygının tezahürü olduğunu söyledi.

Trafikte en önemli unsurun insan olduğunu vurgulayan İzmir, "Sosyal yaşamımız ve ülke ekonomisi üzerinde derin etkileri bulunan trafik sorunu ve güvenliği bütün toplumu ilgilendiren en önemli konulardan birisidir. Herkes trafik kurallarına uyma alışkanlığını kendi güvenliği için istemeli ve buna inanmalıdır. Trafik kurallarına uymak her insanın hem kendisine hem de topluma karşı sorumluluğudur." dedi.

İzmir, kazaların sadece polisiye tedbirlerle önlenmesinin mümkün olmadığına dikkati çekerek, kazaların yol açtığı maddi ve manevi felaketlerden korunmak için trafik bilincinin oluşturulması ve otokontrol sistemlerinin uygulanması gerektiğini anlattı.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Kenji Tsuchiya, Toyota'nın trafik güvenliğine büyük önem verdiğini dile getirdi.

Bu yıl Türkiye-Japonya ilişkilerinin 100'üncü, Toyota'nın Türkiye'de üretime başlamasının da 30'uncu yılı olduğuna değinen Tsuchiya, "Japon firması olarak burada hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. Toyota araç üreticisidir ve trafik güvenliği konusuna son derece önem vermektedir. Global Toyota, araç güvenliğiyle ilgili iyileştirmelerde ve faaliyete bulunduğu ülkelerde topluma katkı sağlamada sürekli çaba içerisindedir." ifadelerini kullandı.

Tsuchiya, trafik güvenliği konusunda yetersiz bilinçlenmenin kazaların önemli nedeni olduğunu, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak trafik eğitiminin erken yaşlarda verilmesi gerektiğine inandıklarını sözlerine ekledi.