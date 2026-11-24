Sakarya'da hamileliğinde kist ameliyatı geçiren ve doğumun ardından kanser teşhisi konulan sınıf öğretmeni Mervenur Yavuz Kutluay, tedavi sürecinin ardından bir yıl ayrı kaldığı öğrencilerine kavuştu.

Serdivan ilçesinde özel bir okulda 3 yıldır sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Mervenur Yavuz Kutluay, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ayında karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu, aynı zamanda karnında kist bulunduğunu öğrendi.

Hamilelik döneminde girdiği ameliyatın ardından sağlığına kavuşan ancak enfeksiyon riski nedeniyle okula dönemeyen Mervenur öğretmen, bebeğini dünyaya getirdiği 23 Mart'ta tekrar oluşan kistler nedeniyle ikinci kez ameliyat oldu. 12 gün sonra gelen patoloji raporuyla Kutluay'ın yumuşak doku kanserine yakalandığı belirlendi.

Bebeğinin varlığı, eşinin desteği ve öğrencilerine kavuşma isteğinin verdiği azimle tedavi sürecini başarıyla tamamlayan Kutluay, AA muhabirine, kanser olduğunu öğrendiğinde zor bir sürecin kendisini beklediğini fark ettiğini söyledi.

Bebeğinin kokusunu aldıktan sonra tekrar ameliyata girdiğini anlatan Kutluay, "Doktorumla ilk görüştüğümde dünyam başıma yıkıldı. 'Yeni doğum yaptım, 12 günlük bir bebeğim var, ne yapacağım' diye çok ağladım o gün. Eşimle, 'El kadar bebeğimiz var, onun bize ihtiyacı var. Bir sınavımız var ve bu sınavı vereceğiz' diye birbirimize söz verdik." dedi.

"Ayda bir de olsa gelip çocukların gösterilerine katıldım ama hep maskeliydim"

Kutluay, hastalıkla mücadele ederken bir yandan da aylarca oğluyla ilgilendiğini ancak öğrencilerinden uzak kalmaya dayanamadığı için ara sıra okula ziyarete gittiğini dile getirdi.

Yaşadığı süreçten öğrencilerinin haberi olmadığına değinen Kutluay, "Ayda bir de olsa gelip çocukların gösterilerine katıldım ama hep maskeliydim. Çocuklar, 'Öğretmenim neden maske takıyorsunuz?' diye sorduğunda, 'Bebeğim var, onun hasta olmaması gerekiyor.' diye cevaplıyordum. Çocuklarım hala böyle biliyor." diye konuştu.

Kutluay, 1 yıl aradan sonra okula döndüğünde huzurlu hissettiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dönüşte benim ilacım burasıymış gibi hissettim. Eşimle karşılıklı konuştuğumuzda ona, 'Ya psikiyatriye gideceğim ya da okula döneceğim.' dedim. Eski rutin hayatıma dönmem gerekiyor çünkü 1 yıl çok uzun bir süre. Hastane süreci ve bu yaşananlar beni yorarken, benim bir yerden iyileşmeye ihtiyacım vardı. Bunu da okula dönerek sağladım. Okula dönmeseydim belki de bu kadar hızlı toparlanamazdım."

Hastalığını onun doğumuyla öğrendiği için oğlunun kahramanı olduğunu ifade eden Kutluay, "Hastalığımı öğrendiğimde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da doktorlara gidiyordum. İstanbul'daki doktorum bana, 'Merve iyi ki bebeğin olmuş, bebeğin senin hayatını kurtardı.' dedi. O günden sonra ben ona, o da bana can verdi, benim süper kahramanım oldu." dedi.

Kutluay, 1 sene uzak kaldığı öğrencileriyle bu dönemi doya doya geçirmek istediğini sözlerine ekledi.

"Mervenur öğretmen olarak doğmuş birisi"

Mervenur Yavuz Kutluay'ın sınıf öğretmeni olan kayınpederi İlkin Kutluay da bir baba olarak büyük yükle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

Gelininin hastalığını atlatmasında eğitime olan aşkının etkili olduğunu vurgulayan Kutluay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mervenur'un bu süreçteki hayata tutunma mücadelesi hepimize büyük bir ders niteliğinde oldu. Bizim meslekte şöyle tabirler çok kullanılır; 'Öğretmen olunmaz, öğretmen doğulur.' Mervenur öğretmen olarak doğmuş birisi. Hastalığı yenme adına onu ayakta tutan en büyük sebeplerden birisi mesleğine ve çocuklara olan aşkı. Okuluna dönmesine biz de sevindik çünkü Mervenur'un olması gereken yer gerçekten okulu ve öğrencilerin yanıydı."

Kaynak: AA