Sakarya'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Yerli Ürünler Tanıtıldı

Sakarya'da kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında geliştirilen ürünler, çiftçilerle buluşturuldu.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda, kahverengi kokarcayla mücadeleye yönelik ilaç geliştirilmesine ilişkin Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, SAÜ Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu tarafından protokol imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Vali Doğan, Sakarya'nın bir tarım kenti olduğunu ve bu özelliğinin muhafaza edilmesi gerektiğini söyledi.

Kahverengi kokarcanın Türkiye'yi etkilediği gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde de farklı sorunlara yol açtığını dile getiren Doğan, "Hocalarımızdan Allah razı olsun, böyle bir çalışma yaptılar. Bu ürünlerin nasıl kullanılması gerektiğiyle ilgili hocalarımız zaten eğitimlerini veriyor, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz de bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. İnşallah kısa sürede bu beladan kurtuluruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar da salgın döneminde tarımın öneminin anlaşıldığını belirterek, "Toprağı korumak zorunda olduğumuzu ve toprağı korumak için çiftçimizin yanında olmamız gerektiğini her seferinde ifade ettik. Biz her mahallemizdeki çiftimizin yanında olacağız. dedik." ifadesini kullandı.

Alemdar, dünyanın birçok yerinde devam eden ve Türkiye'nin de belirli bölgelerinde yoğunluk gösteren kokarcayla mücadele etmek için herkesin çalıştığını kaydetti.

Sakarya'da akademisyenlerin ürettiği yerli feromon TutSAK hakkında bilgi veren Alemdar, "TutSAK daha önce üretilmiş muadillerinden 5 kat daha etkili. Şu anda yapmış olduğumuz ürünlerin tamamı Ordu'da, Ünye'de ve Samsun'da bilimsel çalışmalarla test edildi, denendikten sonra raporlar çıktı. Biz de bunu paylaşmak istedik." dedi.

SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zengin ise siyasilerin ve yerel yöneticilerin talebi ve desteğiyle ürün geliştirdiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"İlk etapta sadece tuzak üretimi yaptık ancak bunun yeterli olmayacağı anlaşılınca bunun yanında 2 ürün daha ürettik. TutSAK dediğimiz feromon tuzağından oluşan bir ürün. Bu ürün içerisinden çıkarılıp asıldığı zaman böcekler orada toplanacak. Bu böceklerle zehir kullanmanın dışında mücadele zor. Larvex dediğimiz ürün ise yumurtadan 3. evreye kadar tüm larvaları etkisiz hale getiren bir ürün. Bu sıvı ürünü döktüğünüzde tüm ürünlerde faydasını göreceksiniz, kokarcanın tüm yavrularını öldüreceksiniz. Diğer sıvı ise tamamen 4 ayrı bakteriden oluşan bir ürün. Bu bakteriler, ilaç ata ata öldürdüğünüz toprağınızda bulunması gereken bakteriler. Kahverengi kokarcanın yumurtasının üzerindeki bakterileri ve yumurtaları yiyen ve insanlara zarar vermeyen biyolojik üründür."

Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, konuşmaların ardından ürünleri çiftçilere dağıttı.

Programa, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları, ürünün üretiminde emeği geçen akademisyenler ve çiftçiler katıldı.