Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Kadına Yönelik Şiddet ve Madde Bağımlılığına Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'da kadına yönelik şiddet ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla tiyatro ve seminer etkinliği düzenlendi. Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) ve Kaynarca Belediyesi Tiyatro Topluluğu (KABET) işbirliğince Orhangazi Kültür Merkezi'nde 'Hayatın Umudu' tiyatrosu sahnelendi. Oyunun ardından katılımcılar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesince gerçekleştirilen 'En İyi Narkotik Polisi, Anne' semineriyle madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Sakarya'da kadına yönelik şiddet ve madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla tiyatro ve seminer etkinliği düzenlendi.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) ve Kaynarca Belediyesi Tiyatro Topluluğu (KABET) işbirliğince Orhangazi Kültür Merkezi'nde "Hayatın Umudu" tiyatrosu sahnelendi.

Oyunun ardından katılımcılar, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesince gerçekleştirilen "En İyi Narkotik Polisi, Anne" semineriyle madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Salondakilere, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, uyuşturucu kullanımı ve etkileri, satılan ve kullanılan mekanlar, madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele merkezlerine ilişkin içerikler anlatıldı.

Etkinlikte konuşan SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, kadın girişimcilere destek olma amaçlarını her alanda sergilemeye devam ederken, toplumun çeşitli kesimlerinde de farkındalık oluşturmayı sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye'nin geleceğini inşa etmek için sadece bir şeyler üretmenin yeterli olmayacağına dikkati çeken Aygün, "Aile tek başına yetmez. Toplum olarak üzerimize düşen bir görev daha var; medya farkındalığı. Evimize gittiğimizde ailemizle birlikte izlediğimiz dizilerin çoğu, aile yapısını bozmakta ve şiddet içermektedir. Bu programların daha iyi denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Aygün, saygı ve sevgi dolu aile ortamında büyüyen çocuğun sığınacak başka bir liman aramayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Şiddetin, geçimsizliğin olduğu ortamda yetişen çocuklar, sevgiyi, huzuru dışarıda ararlar ve yanlış yola saparak madde bağımlılığı gibi kötü alışkanlıklara yönelebilirler. Biz de SAKİKAD olarak bu kapsamda annelerimizi bilgilendirmek için bu etkinliğimizi düzenledik. Başta Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere bu salonu bizlere tahsis eden Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve ekibine, SAKİKAD yönetimi ve üyelerimize, Kaynarca Belediyesine teşekkür ederiz."

Etkinliğe Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Sakarya Kent Konseyi Başkanı Sinan Çileli, SAKİKAD üyeleri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Orhangazi Sakarya Narkotik Suçlar Etkinlik Kadın Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title