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Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, evinden çıkıp aracına binerken silahlı saldırıya uğradı. Soğuk, olay yerinde hayatını kaybederken olayı duyarak bölgeye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

İlçede 2009-2019 yıllarında belediye başkanlığı yapan 64 yaşındaki Ahmet Soğuk, Yeni Mahalle'deki evinden çıkıp aracına binerek hareket ettikten sonra kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda duran aracından kendi imkanlarıyla yaralı halde inen Soğuk ardından yere yığıldı.

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Durumu görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Durumu haber alan Soğuk'un yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemeleri sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Eski belediye başkanına pusu! Aracına kurşun yağdırarak katlettiler

Kaynak: AA / Güncel

Belediye Başkanlığı Ahmet Soğuk Ferizli Sakarya Suç Politika Güncel Haberler

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