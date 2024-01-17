Sakarya'da Afet Erken Uyarı Sistemi Kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Afet Erken Uyarı Sistemi'nin kente kurulması için saha çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, deprem kuşağı üzerinde yer alan Sakarya'nın fiziki yapısının dayanıklı kılınması ve olası afetlere karşı hazırlıklı hale getirilmesine yönelik çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Bu kapsamda kentte doğal afetlerin getireceği can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla Güney Kore destekli Afet Erken Uyarı Sistemi'nin hayata geçirileceği aktarılan açıklamada, Güney Koreli yetkililerin sensörlerin testi için Sakarya'da çalışmaya başladığı kaydedildi.

Güney Koreli yetkililerin Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile bir araya gelerek proje hakkında sunum yaptığı belirtilen açıklamada, "Bu sensörler, ilk olarak pilot bölgelere yerleştirilecek. Yeraltında depremi erkenden tespit edebilme özelliğine sahip olan sistem, yetkililere ve vatandaşlara erkenden bildirim verebilecek. Proje eğer süratle tamamlanırsa deprem kuşağında olan 1 milyon Sakaryalı için deprem anında hayati önem taşıyacak." ifadeleri kullanıldı.

"İlk uygulama Hendek Bakacak bölgesinde"

İlk uygulamanın Hendek ilçesi Bakacak bölgesinde gerçekleştirileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu bölgede yapılacak test denemeleri sonrasında ise su, doğal gaz hatları gibi hassas altyapıları korumak için bu sensörler yerleştirilecek. Yer üstünde deprem etkisi oluşturmayan ancak yeraltında tahribata yol açan sarsıntıların hareketi incelenecek, altyapının inşası ise bu sensörlerden elde edilen verilere göre şekillenecek." denildi.

Yer hareketi sonucunda oluşabilecek kütle, şev ve toprak kaymalarının yerleştirilecek yüksek hassasiyetli sensörler vasıtasıyla AKOM'a anlık bildirileceği, toplanan bu verilerin analiz edilerek hızla tedbirler alınacağı bildirilen açıklamada, Başkan Yüce'nin şu ifadelerine yer verildi:

"Depreme hazırlık konusunda Türkiye'de bir ilke imza atacağız. Yaptığımız araştırmalar ve bağlantılarla Sakarya'da bir ilke imza atacak teknolojiye ulaştık. Yeraltındaki su, doğal gaz, elektrik altyapıları sensörlerden elde edilen verilerle korunacak ve lokasyonları buna göre yeniden şekillenecek. Ayrıca, tüm vatandaşlarımız için hayati önem arz eden kısmı da erken uyarı sistemi. Bizlere depremi erkenden uyardığında anında aksiyon alabileceğiz."