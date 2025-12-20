Haberler

Doç. Dr. Doğan: Sahte içki zehirlenmelerinde ölüm oranının azaltılması erken tedaviyle ilintili

Doç. Dr. Doğan: Sahte içki zehirlenmelerinde ölüm oranının azaltılması erken tedaviyle ilintili
Güncelleme:
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkiye bağlı zehirlenmelerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ve belirtiler ortaya çıktığında acilen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Tedavi başarı oranının zamanlamayla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Doç. Dr. Mustafa Doğan, sahte içkiye bağlı zehirlenme vakalarında erken tedavinin önemine dikkat çekerek, "Bulgular ortaya çıktığında bir sağlık kuruluşuna hızlıca başvurmak gerekir. Hastalığın tedavi başarısı ve ölüm oranının azaltılması bir sağlık kuruluşuna başvurmayla, tedaviye erken başlanmasıyla ilintilidir" dedi.

NKÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Doğan, yaklaşan yılbaşı öncesi olası sahte içkiye bağlı zehirlenmelere dikkat çekti. Sahte içkinin kokusundan ve tadından anlaşılamayacağını, tüketimden sonra ortaya çıkan belirtiler görüldüğünü söyleyen Doç. Dr. Doğan, "Sahte içki tüketiminden sonra belirli belirtiler ve olgular ortaya çıkar ve buna bağlı olarak anlaşılabilir. Baş ağrısı, mide ağrısı, bulantı, kusma, halsizlik, koma, deliryum, bayılma, nöbet, havale geçirme gibi çok farklı bulgularla ortaya çıkabilir. Bu bulgular ortaya çıktığında bir sağlık kuruluşuna hızlıca başvurmak gerekir. Hastalığın tedavi başarısı ve ölüm oranının azaltılması bir sağlık kuruluşuna başvurmayla, tedaviye erken başlanmasıyla ilintilidir. Sağlık merkezlerinde öncelikle antidot tedavisi uygulanır. Sonrasında hastalara diyaliz tedavisiyle, vücudunda dolaşan toksik alkol uzaklaştırılır. Bunun dışında serum takviyesi, B1 ve B6 vitamini, folik asit gibi takviyelerle de vücut desteklenmiş olur" dedi.

'KALICI SEMPTOMLAR OLUŞABİLİR'

Doç. Dr. Doğan, sahte içki zehirlenmelerinde tedavinin her zaman olumlu sonuç veremediğini, kalıcı semptomlar da oluşabildiğine dikkat çekerek, "Bu etkiler mutlak tedavi başarısı getirmeyebilir. Kalıcı bir semptomlar olabilir. En son gördüğümüz, kalıcı görme kaybıdır. Kişi hayat boyunca görme yeteneğini kaybetmiş olabilir. Karaciğer toksiditesine bağlı olarak kronik karaciğer hastası ya da bir karaciğer nakli bekleyen hasta pozisyonuna düşebilir. Böbrek yetmezliği gelişebilir, hayatının geri kalan kısmını diyalize bağlı olarak geçirmek zorunda kalabilir. İlimizde de yaklaşık 3-4 yıl öncesinde toplu sahte alkol tüketimine bağlı olarak durum yaşandı. Bu durumda 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. 20 civarında vatandaşımızsa kalıcı birtakım problemlerle hayatını devam ettirdi. Hayatları kurtuldu fakat hayatları boyunca da bazı sağlık problemleriyle uğraşmak zorunda kaldılar" diye konuştu.

Sahte içkide, kişinin yaşının da önemli rol oynayabileceğini belirten Doç. Dr. Doğan, "Burada kişinin vücudunun tolerasyonu da önemli. Genç insanlarda miktar olarak daha fazla miktarda bu semptomlar ortaya çıkabilirken, vücudu yorgun, altta hastalık yatan, daha ileri yaşlardaysa daha erken, daha şiddetli semptomlarla seyredebilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
