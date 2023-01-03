'Sahte doktor' Ayşe Özkiraz: Muayenelere katılmadım, 1 kez dikiş yaptım (2) Güncel Haberler 'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM'Sanık Ayşe Özkiraz, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında son savunması istenirken, "Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. 'DOKTOR OLMAK İSTİYORUM' Sanık Ayşe Özkiraz, tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında son savunması istenirken, "Eğitim hayatıma devam etmek istiyorum. Çok pişmanım, tahliyemi talep ediyorum. Söylediğim yalanlardan dolayı sizlerden ve herkesten özür diliyorum. Beton üzerinde yatıyorum. Doktor olmak istiyorum, tahliyemi talip ediyorum" dedi. ERKEK ARKADAŞI: DOKTOR OLDUĞUNA GÜVENDİĞİM İÇİN KAŞELERİ YAPTIRDIM Tanık olarak dinlenen, Ayşe Özkiraz'ın erkek arkadaşı Cemil Tekin ise Instagram üzerinden tanıştıklarını belirterek, "Herhangi birinden para aldığını görmedim. İstanbul Üniversitesi kartını gösterdi. WhatsApp üzerinden kaşe yaptırmak istediğini söyledi. Ben de doktor olduğuna güvendiğim için kaşeleri yaptırdım, ona verdim" diye konuştu. SAVCI EN ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ Duruşma sonunda savcı, işlenen suçun en üst sınırından cezalandırılmasını istediği Özkiraz'ın tutukluluk halinin de devamını talep etti. DURUŞMA ERTELENDİ Mahkeme heyeti, Ayşe Özkiraz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Ocak'a erteledi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ayşe Özkiraz Güncel Haberler

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