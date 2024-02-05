Gebze'de rehine krizi: Saldırgan tutuklandı, rehineler kurtarıldı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren ABD firmasına ait ana binada 7 kişiyi rehin alan saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonun detaylarına ulaşılırken müzakere sürecinde saldırganın annesinin fabrikaya getirildiği, saldırganın sinirlenip 2-3 el havaya ateş ettiği iddia edildi. Diğer yandan saldırganın tuvalete gittiği esnada rehinelerden birinin eşine "Tuvalete girdi, lütfen hemen polise haber verin" mesajı üzerine polisin operasyon yaptığı da öne sürüldü.

Olay, geçen 1 Şubat'ta Gebze ilçesinde bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi. Saat 14.30 sıralarında üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 silahla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan 7 kişiyi rehin aldı. İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail'in Gazze'de yapmış olduğu katliamları durdurması ve Mısır'a olan sınır kapısının açılması olarak açıklarken, emniyet güçleri ve saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınmamasının ardından İbrahim Yeşil'in rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği esnada operasyon için düğmeye basıldı. Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan gözaltına alınırken rehineler de başarılı bir şekilde kurtarıldı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Yaklaşık 10 saat süren operasyonda haberi alan rehinelerin aileleri fabrika önünde yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Bir diğer yandan olayın sürdüğü sırada rehin alınan kişilerden birinin doğum günü olması sebebiyle daha önceden hazırlık yapan iş arkadaşları, saldırgandan doğum günü kutlamak için izin istedi. Saldırganın izin vermesi üzerine fabrika çalışanlarından birinin doğum günü kutlaması yapıldı. Daha önceden alınan pastaya koyulan mumlar üflenirken, arkadaşları doğum günü olan personeli kutladı. Saldırgan ise kriz sürerken sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşım yaptı.

'O KAPININ AÇILACAĞINA İNANMIŞTIM'

Saldırgan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kimsenin söylediğinin umurumda olmadığının farkındasınızdır umarım. İster deli, ister terörist, isterse hain olsun. O kapının açılacağına inanmıştım" ifadelerini kullandı. Bir diğer paylaşımda ise, "Her ölüm, bir doğuma gebedir. Barışın doğumu ve barışın kapılarının açılması umuduyla" ifadeleri yer aldı. Rehin alınanlardan birinin ise yakınına "Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız" dediği görüldü.

'HEDEFİMİZ KARDEŞLERİMİZİ SAĞ SAĞLİM ORADAN ÇIKARMAKTI'

Saldırganın yakalanmasının ardından Kocaeli Valisi Seddar Yavuz açıklamalarda bulundu. Vali Yavuz, "Olayın öğrenilmesinden itibaren valiliğimizin koordinasyonunda İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın da talimatlarıyla hassas bir müzakere süreci götürülmeye çalışılmıştır. Özellikle böylesi olaylarda rehinelerin can güvenliğinin sağlanması ve onlara zarar gelmemesi için titiz bir çalışma yürütülmüştür. Bu nedenle basın açıklaması tarzından özellikle uzak durduk. Hedefimiz öncelikle kardeşlerimizi sağ salim oradan çıkarmaktı. Nitekim bu süreci kıymetli emniyet mensuplarımız, istihbarat teşkilatımız olabilecek tüm bağlantılarıyla değerlendirerek bir çalışma gerçekleştirdi. Daha sonra da rehinelerin hiç birisine zarar gelmeksizin, küçük bir operasyonla etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonla gözaltına alınan İbrahim Yeşil, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 4 gün gözaltında olan Yeşil ile ilişkili olduğu değerlendirilen E.Y., A.K. ile U.A., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Yeşil tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Y. savcılık sorgusunun ardından, A.K. ve U.A. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Operasyonun detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, müzakere sürecinde polisin ikna çabaları yetersiz kalınca fabrikaya saldırganın annesi getirildi. Annesiyle görüşmek istemediğini belirten Yeşil, 2-3 el silahla havaya ateş etti.

'TUVALETE GİTTİ, POLİSE HABER VERİN'

Saldırganın tuvalete gittiği esnada rehinelerden birinin eşine "Tuvalete girdi, lütfen hemen polise haber verin" mesajı üzerine polis operasyon için düğmeye bastı. Diğer yandan polisin fabrika içerisinde bulunan kameralar ile saldırganı izlediği, tuvalete girdiği esnada operasyon yapıldığı da belirtildi. Hiç kimsenin burnunun dahi kanamadığı operasyonda saldırgan, ters kelepçe ile gözaltına alındı. Fabrikanın arka kapısından çıkarılan saldırgan, polis aracına bindirilerek Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.