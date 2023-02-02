Yunan basınının 'Ege'de savaş' diye servis ettiği habere Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan görüntülü yalanlama

Sahil Güvenlik Komutanlığı yaptığı yazılı açıklamayla, Yunanistan'da bazı haber sitelerinde, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı 5 Ocak 2023 tarihli eski görüntülerin paylaşılmasına tepki gösterdi. Resmi açıklamada, Yunan Sahil Güvenlik botunun Türk Sahil Güvenlik botundan kaçarken havaya ateş açtığı ifade edilirken o anlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Dün bazı Yunan haber siteleri tarafından servis edilen görüntülerde bir Yunan sahil güvenlik botunda bulunan askerlerin, Ege Denizi'nde seyir halinde olan Türk sahil güvenlik botuna gerçek mermilerle ateş açtığı anlar yer almıştı.

"EGE'DE SAVAŞ" BAŞLIĞIYLA GEÇTİLER

Haberi 'Ege'de savaş: Demokrasia şok görüntüyü ortaya çıkardı' manşetiyle yayımlayan bir Yunan gazetesi, ayrıca Yunan devriye gemisinin adının LS-ELAKT olduğunu belirtti ve Türk Sahil Güvenlik botuna doğru ateş açan askerlerin yüzlerini blurladı.

"GÖRÜNTÜLER 5 OCAK 2023 TARİHİNE AİT"

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'da bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer alan bu görüntülerin 5 Ocak 2023 tarihli olduğunu belirterek konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"TÜRK SAHİL GÜVENLİK BOTU TARAFINDAN MİSLİYLE KARŞILIK VERİLDİ"

Olayın çarpıtılarak haber yapıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı; "05 Ocak 2023 tarihinde Aydın İli Didim İlçesi Tekağaç Burnu açıklarında avcılık faaliyetinde bulunan Türk bayraklı balık avlama teknelerinin bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından taciz edildiğinin bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun sürülerek uzaklaştırıldığı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerinin sağlandığı, Yunan Sahil Güvenlik Botunun uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildiği açıklamaların yer aldığı basın bilgi notu, olaya ilişkin video ile beraber kamuoyuyla paylaşılmıştır.

"YENİ YAŞANMIŞ BİR OLAY GİBİ SERVİS EDİLMİŞ"

01 Şubat 2023 tarihinde bazı Yunan haber sitelerinde ve sosyal medyasında sanki yeni yaşanan bir olaymış gibi Yunan unsurunun Türk Sahil Güvenlik Botundan kaçarken havaya ateş açtığı görüntüler paylaşılmıştır."

YENİ GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı o anlara ait de yeni görüntüleri de paylaştı.