Haberler

Muğla'da sahil güvenlik botları ziyarete açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 44. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde görevli askeri botlar vatandaşların ziyaretine açıldı. Marmaris'te TCSG-904, Bodrum'da TCSG-106 ve Fethiye'de TCSG-911 botları ziyaretçilerini ağırladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde görevli askeri botlar, vatandaşların ziyaretine açıldı.

Marmaris'te Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-904" botu, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ İskelesi'nde kapılarını açtı. Ziyaretçilere, görevli personel tarafından bot hakkında bilgi verildi.

Kutlamalar kapsamında ayrıca Sahil Güvenlik Bodrum Bölge Komutanlığına bağlı "TCSG-106" Bodrum Marina'da, "TCSG-911" botu ise Fethiye İskelesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB yöneticisi evinin önünden kaçırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul katliamında şok detay! 14 yaşındaki cani saldırı sırasında canlı yayın açmış

Okul katliamında dehşete düşüren detay! Aylar sonra ortaya çıktı
Halkalı-Arnavutköy metrosu yarın açılıyor: 30 dakikada havalimanı

Yarın resmen açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya düşecek
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi

5 milyon kişiyi ilgilendiren zam! AK Parti kaynakları rakam verdi
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Bu da cübbeli görgüsüzlük