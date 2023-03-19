Şahan Gökbakar ile Kerem Kınık, sosyal medyada birbirine girdi! Art arda paylaşımlar

Oyuncu Şahan Gökbakar ile Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık arasında Twitter'da polemik yaşandı. Şahan'ın paylaşımını alıntılayan Kınık, ünlü oyuncuyu sahaya davet etti. Şahan ise "Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Onurlu ol, istifa et!" diye yanıt verdi.

Kızılay'ın deprem zamanı AHBAP'a çadır ve konserve satması gündeme bomba gibi düşmüştü. Birçok kişi Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısı yapmıştı. Bu gelişme sonrası oyuncu Şahan Gökbakar'da sosyal medya hesabından ara ara Kınık'a yönelik paylaşımlarda bulundu.

ŞAHAN'DAN KINIK'A: SENİ UNUTTUM SANMA

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Kınık'ın fotoğrafını paylaşıp "Seni unuttum zannetme yakışıklı. Babaaaam, dedeeeeem, ögretim görevlim, afette çadır ve konserve satanım...." ifadelerini kullandı.

KINIK, ŞAHAN'I SAHAYA DAVET ETTİ

Ünlü oyuncunun paylaşımını alıntılayan Kınık ise Gökabkar'a Recep İvedik karakteri üzerinden yanıt verdi. Kınık, "Şahan gelsene afet bölgesine birlikte depremzede vatandaşlarımıza hizmet edelim. Bak ben kırk günde bölgede 15.000 km yol yapmışım. İnan kaba saba da olsa içinde insaniyet ve vicdan taşıyan Recep İvedik gerçek hayatta yaşasaydı o gelir bizimle birlikte hizmet eder, çorba yemek dağıtırdı. Hadi gel sahaya dertleşiriz biraz." dedi.

ŞAHAN BİR KEZ DAHA İSTİFAYA ÇAĞIRDI

Şahan ise bu paylaşıma, "Kerem bey, afet bölgesine hizmet etmek, sahada olmak benim işim değil, senin işin. Ben maddi ve ayni yardım yapıyorum, çocuk okutuyorum. Recep İvedik'e gelince! Eğer gerçekte olsa ve senin afette çadır sattığını duysaydı varya offf!!Anladın sen onu... Onurlu ol, istifa et!" diye yanıt verdi.