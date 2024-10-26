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İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, SAHA EXPO 2024 Fuarı'nda bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan ile yan yanaydınız." diyen vatandaşa İmamoğlu, "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." yanıtını verdi.

SAHA EXPO 2024 Fuarı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaş, "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız." sözleriyle tepki gösterdi. İmamoğlu, vatandaşa, "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." şeklinde yanıt verdi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

İMAMOĞLU SAHA EXPO 2024'E KATILDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katıldı. Fuar alanında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 şehidin fotoğrafının yer aldığı dev ekranın önüne karanfil bırakan İmamoğlu, daha sonra TUSAŞ'ın standını ziyaret etti. İmamoğlu, ziyaretinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada şehitlere rahmet dileyerek "Ülke olarak birlik ve beraberliğimizin korunması hepimizin en büyük vatan borcudur." dedi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

"DÜN ZEYDAN İLE YAN YANAYDINIZ"

Ziyaretinde katılımcıların fotoğraf çektirme isteğiyle durdurduğu sırada İmamoğlu'na bir kişi tepki gösterdi. Vatandaşın, "Dün Abdullah Zeydan (Van Büyükşehir Belediye Başkanı) ile yan yanaydınız." diye seslenmesi üzerine İmamoğlu, elini ağzına götürerek vatandaşa iki kez öpücük gönderdi.

SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

İMAMOĞLU: SEN BAYAĞI ÇİRKİNSİN

İmamoğlu'na seslenmeye devam eden vatandaş, TUSAŞ'taki 5 şehide vurgu yaparak "Bunun hesabını kim verecek. Burada geziyor ama askerimiz şehit oldu. Dün makamında ağırladı Zeydan'ı." dedi. İmamoğlu ise "Ya sakinleş konuşuruz seninle zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et sen. Sen bayağı çirkinsin." şeklinde karşılık verdi. Diğer stantları da ziyaret eden İmamoğlu, daha sonra fuar alanından ayrıldı.

İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin
Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel

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