Sağlık Emekçileri Sendikası: "2015 Yılında 115 Dolar Olan, 7 Yıldır Artırılmayan Doğum Yardımı Bugün 20 Dolara İnmiş Durumdadır"

ANKARA (ANKA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, devlet memurlarına yapılan doğum yardımında yedi yıldır artış yapılmadığına dikkat çekti. "Son yedi yılda doğum yardımında artış olmaması nedeniyle 2015 yılında 115 dolar olan doğum yardımı bugün 20 dolara inmiş durumdadır. Bu ücretle değil doğum masrafını karşılamak, bu ücret çocuğun bir aylık bez masrafını karşılamıyor. TÜİK'e göre 2015-2022 arası hastanelerde doğum ücreti yüzde 380, bebek bezi yüzde 268 artmış durumda" dedi.

KESK'e bağlı SES'in Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, devlet memurlarına yapılan doğum yardımında yedi yıldır artış yapılmaması ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yalçınkaya, 2015 yılına kadar devlet memurlarının 2 bin 500 katsayının aylık maaş katsayısı ile çarpımı ile doğum yardımı ödemesi aldığını, altı ayda bir değişen katsayı ile enflasyon gibi kayıplar karşısında bu ödemenin güncellendiğini hatırlattı.

Yalçınkaya, 2015 yılında Devlet Memurları Kanunu'nun doğum yardımını düzenleyen 207'nci maddesinin yürürlükten kaldırıldığını ve yeni bir düzenlemeye gidildiğini belirterek "Düzenlemenin gerçekleştiği dönem devlet memurları doğum yardımı olarak 271 TL alırken, yeni düzenlemeyle birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı hakkı verildi" dedi.

"DEĞİL DOĞUM MASRAFINI KARŞILAMAK, BU ÜCRET ÇOCUĞUN BİR AYLIK BEZ MASRAFINI KARŞILAMIYOR"

Yeni düzenlemeye o dönem doğum yardımını iyileştirmesi nedeniyle devlet memurları tarafından itiraz edilmediğini kaydeden Yalçınkaya'nın açıklaması şöyle:

"Ancak düzenlemenin üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen bu belirlenen tutarlarda tek kuruş artışa gidilmedi. Düzenleme üzerinden yedi yıl geçmesine rağmen hala birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı verilmekte. Son yedi yılda doğum yardımında artış olmaması nedeniyle 2015 yılında 115 dolar olan doğum yardımı bugün 20 dolara inmiş durumdadır. Bu ücretle değil doğum masrafını karşılamak, bu ücret çocuğun bir aylık bez masrafını karşılamıyor. TÜİK'e göre 2015-2022 arası hastanelerde doğum ücreti yüzde 380, bebek bezi yüzde 268 artmış durumda."

(Görüntü: Arşiv)