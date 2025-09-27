Sağlık Dolandırıcılığı Sorunu Küresel Ölçekte Artıyor

ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Mohammed Ranavaya, her yıl milyarlarca dolarlık sigorta dolandırıcılığının yaşandığını, bunun dünya genelinde karşılaşılan önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen ve 26 ülkeden adli tıp kurumu başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ve kriminal uzmanlarının katıldığı "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri" 6. gün oturumlarıyla devam etti.

Program kapsamında oturum başkanlıklarını Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve Adli Tıp Kurumu Başkan Yardımcısı Mustafa Okudan'ın yaptığı "Maluliyet ve Bilirkişilik" paneli düzenlendi.

ABD Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Ranavaya, panelde "ABD'de Yaralanma ve Maluliyet Taleplerinde Sahtekarlık, Simülasyon ve Abartılı Talepler" konulu sunum yaptı.

Ranavaya, dolandırıcılığın ceza gerektiren bir suç olduğunu ve hukuki sorumluluklar doğurduğunu söyledi.

Kişinin, maddi kazanç elde etmek, işten veya hukuki sorumluluktan kaçmak ya da ilaç temin etmek için fiziksel veya psikolojik semptomlar uydurabildiğini anlatan Ranavaya, şunları kaydetti:

"Sahte belirtiler üretme' dolandırıcılığın bir türüdür. Burada çoğu zaman abartma da görülür. Kişiler iddialarını olduğundan büyük gösterir. Hakimler, bu tür abartılı beyanlara oldukça aşinadır. Tamamen uydurma ya da büyütülmüş iddialar vardır. Her yıl milyarlarca dolarlık sigorta dolandırıcılığı yaşanıyor. Sağlık hizmetlerinde dolandırıcılık giderek daha yaygın hale geliyor. Bu dünya genelinde karşılaşılan önemli bir sorun."

"Her yıl 850 milyar dolar, sağlık dolandırıcılığına gidiyor"

Sağlık dolandırıcılığının giderek arttığını ifade eden Ranavaya, 47 yıldır hekimlik yaptığını, son 5-10 yıl içinde dolandırıcılık artışını bizzat gözlemlediğini vurguladı.

Bu sorunun sadece ABD'ye özgü değil, küresel ölçekte yaşandığını dile getiren Ranavaya, "Küresel ölçekte her yıl 850 milyar dolar, sağlık dolandırıcılığı ve suistimal nedeniyle boşa gitmektedir. ABD'de özel sağlık sigortaları için kayıp 230 milyar dolar civarındadır. Bu, çeyrek trilyon dolara yaklaşmaktadır. OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının yüzde 8'i kadarı dolandırıcılık ve suistimal nedeniyle kaybolmaktadır. Birleşik Krallık'ta bu rakam yıllık 1 milyar sterlin civarındadır."

Sağlık sigortası dolandırıcılığının çok karmaşık yapıya sahip olduğunu ve sağlık sisteminin birçok noktasına sirayet ettiğini belirten Ranavaya, bazen sahte kazalar yapılarak, aynı kazadan birden fazla tazminat talep edildiğini kaydetti.

Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek, oturum sonlarında konuşmacılara plaket vererek teşekkür etti.

Kongre, yarın sona erecek.