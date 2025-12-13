Haberler

Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Asm Çalışanlarının Maaş Kesintisine Tepki

Güncelleme:
Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkezlerinde görevli sağlık personelinin maaşlarından 'bir yıldır başvurmayan hasta' gerekçesiyle kesinti yapılmasına itiraz etti. Mehlepçi, hukuka aykırı uygulamalara karşı sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'nın aile sağlığı merkezlerinde (ASM) görev yapan doktor, ebe ve hemşirelerin maaşlarından "bir yıldır başvurmayan hasta" gerekçesiyle kesinti yapılmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı'nın disiplin süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi yönündeki genelgesine rağmen Bakanlığın hukuka aykırı uygulamalarda ısrar ettiğine dikkat çeken Mehlepçi, tüm sivil toplum kuruluşlarının 16 Aralık Salı günü Ankara ve İstanbul'da İl Sağlık Müdürlükleri önünde eş zamanlı basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı, geçen hafta Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği genelgeyle, idarenin aleyhine sonuçlanan davalar nedeniyle oluşan kamu zararının azaltılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla disiplin süreçlerinin mevzuata uygun yürütülmesi uyarısında bulundu. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi konuya ilişkin açıklamaya yaparak, bu genelgenin en çok Sağlık Bakanlığı'nı ilgilendirdiğini belirterek, "Kendi personeline karşı bu kadar çok dava kaybeden başka bir bakanlık yok" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın, Danıştay'ın iptal kararına rağmen aile hekimliğine bir yıldır başvurmayan vatandaşları gerekçe göstererek ASM çalışanlarının maaşlarından 15 Aralık'ta kesinti yapmaktan vazgeçmeyeceğini duyurduğunu belirten Mehlepçi, "Genelgenin özü nettir. Devleti zarara uğratacak uygulamalardan kaçınılmalı, hukuka aykırı işlem ve düzenlemelerde ısrar edilmemelidir. Ancak Sağlık Bakanlığı bu genelgeyi dikkate almamaktadır" ifadelerini kullandı.

Mehlepçi, Danıştay'ın "altı ay boyunca başvurmayan hastalardan aile hekimleri sorumlu tutulamaz" yönündeki kararına rağmen Bakanlığın yeni bir yönetmelik yayımlayarak süreyi bir yıla çıkardığını, bu yaklaşımın yargı kararlarının ruhuna ve hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

"Binlerce dava kaybediliyor"

Sağlık Bakanlığı'nın hukuksuz uygulamalar nedeniyle binlerce davayı kaybetmeye devam ettiğini belirten Mehlepçi, "Daha da vahimi, bu yanlış uygulamalarda ısrar edilmesidir. Anayasal bir hak olan sendikal izinlerin kullandırılmaması için her yol denenmekte, sağlık çalışanları açıkça hukuksuzluğa zorlanmaktadır" dedi. Bu durumun hem çalışan haklarını yok saydığını hem de devleti maddi zarara uğrattığını kaydetti.

Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, "Eziyet yönetmeliğini geri çekin. Bu düzenlemeler de daha öncekiler gibi yargıdan dönecektir" ifadelerini kullandı.

"Polisin bulamadığını sağlık çalışanı mı bulacak?"

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Mehlepçi, bir kişinin sağlık hizmetine başvurmasının tamamen kendi tercihi olduğunu belirterek, "Hastayı zorla sağlık kuruluşuna getirmek sağlık çalışanının görevi değildir. Polisin dahi bulamadığı kayıp bir milyon kişiyi aile hekiminin bulmasını istemek kabul edilemez. İçişleri Bakanlığı 'suç işlenmedi' diye polislerin maaşını kesmiyorsa, Sağlık Bakanlığı da 'hasta gelmedi' diye sağlık çalışanlarının maaşını kesemez" dedi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ebe Melike Sigeze ise sağlık çalışanlarının emeğinin cezalandırıldığını söyledi. Sigeze, "Bir ebe ya da hemşire yoksulluk sınırının çok altında bir ücretle yaşam mücadelesi verirken, gelmeyen hasta gerekçesiyle maaş kesintisi yapılması ne hukukla ne adaletle ne de vicdanla bağdaşmaktadır" dedi.

Sigeze, ASM'lerde fiziki koşulların yetersizliğine de dikkat çekerek, "Bekleme alanı, sekreter, temizlik görevlisi, deprem güvenliği olmayan binalarda hizmet veriyoruz. Bunları sağlamadan gelmeyen hastanın hesabını bizden sormayın. Önce gelen hastanın sorununu çözün" ifadelerini kullandı.

Sendika, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların 16 Aralık Salı günü saat 12.30'da Ankara ve İstanbul'da İl Sağlık Müdürlükleri önünde eş zamanlı olarak basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
