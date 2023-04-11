Sağlık Bakanlığı, Ankara'daki Üç Hastanenin Yıkılıp, Yeniden Yapılması İçin İhaleye Çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara’daki üç köklü hastanenin yıkılıp yeniden yapılması için 28 Nisan’da ihaleye çıkacak. İhale dosyalarındaki bilgilere göre; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı 1000 gün, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı ise 700 günde tamamlanacak. Projeyi değerlendiren Sağlık ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “Seçime günler kala yapılan bu adımın iki amacı var. Birincisi ihaleler yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmek isteniyor. İkincisi ise Millet İttifakı’nın vaatlerinden biri olan kapanan ve kapanacak hastanelerin politikalarının gözden geçirilmesi vaadini engellemeye yönelik olduğunu ifade edebiliriz” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN - GÜNEY ÜLGER

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara'daki üç köklü hastanenin yıkılıp yeniden yapılması için 28 Nisan'da ihaleye çıkacak. İhale dosyalarındaki bilgilere göre; Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı 1000 gün, Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatı ise 700 günde tamamlanacak. Projeyi değerlendiren Sağlık ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, "Seçime günler kala yapılan bu adımın iki amacı var. Birincisi ihaleler yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmek isteniyor. İkincisi ise Millet İttifakı'nın vaatlerinden biri olan kapanan ve kapanacak hastanelerin politikalarının gözden geçirilmesi vaadini engellemeye yönelik olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara'daki 3 hastaneyi yıkıp yeniden yapacak. Hastanelerin en az 2 yıla bitirileceği öngörülürken, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, bu hastanelerin inşasının 8 yıl sürebileceği uyarısında bulunarak, bu hamleyi "Millet İttifakı'nın vaatlerinden biri olan kapanan ve kapanacak hastanelerin politikalarının gözden geçirilmesi vaadini engellemeye yönelik olduğunu ifade edebiliriz" diye yorumladı.

Sağlık Bakanlığı; başkentte köklü üç hastanenin yıkılıp yeniden inşa edilmesi ihaleye çıktı. İhaleler, açık ihale usulü ile yapılacak.

28 NİSAN'DA ÜÇ İHALE

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü, Ankara'da Dışkapı Yıldırım Beyazıt 600 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi için, 28 Nisan 2023 tarihinde ihale yapacak. İhale dosyasına göre, hastane binasının toplam inşaat alanı 159 bin 590 metrekare olacak. İşin süresi, yer tesliminden itibaren 1000 gün olarak belirlendi.

Abdurrahman Yurtaslan 600 Yataklı Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi için de 28 Nisan'da ihaleye çıkacak. Yeni hastane binası 160 bin metrekare alan üzerine kurulacak. Yeni hastane binasının teslim tarihi 1000 gün olarak belirlendi.

Dr. Sami Ulus 300 Yataklı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yapım İşi ihalesi de 28 Nisan'da yapılacak. Yeni hastane binası 83 bin 122 metrekare alan üzerine inşa edilecek. Bu hastanenin yeni binası da 700 gün içinde teslim edilecek.

SES Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Ankara'daki köklü üç hastanenin binasının yıkılıp yeniden yapılmasına ilişkin projeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yalçınkaya, şunları söyledi:

"İlimizde faaliyete geçen Etlik Şehir Hastanesi sonrasında kamu hastanelerinin içinin boşaltıldığı bir süreci yaşadık. Özellikle kamuoyunun ciddi tepkisi sonrasında hastane kapatma sevdasında vazgeçen bakanlık, deprem gündemini fırsat bilerek, seçime günler kala ilimizdeki Dışkapı ve Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin ihalelerini yıkmak istiyor. Seçime günler kala yapılan bu adımın iki amacı var. Birincisi ihaleler yandaş müteahhitlere peşkeş çekilmek isteniyor. İkincisi ise Millet İttifakı'nın vaatlerinden biri olan kapanan ve kapanacak hastanelerin politikalarının gözden geçirilmesi vaadini engellemeye yönelik olduğunu ifade edebiliriz.

"EN İYİ İHTİMALLE İNŞAATLARININ 8 YIL SÜRECEĞİNİ İFADE EDİYORUZ"

Bakanlık her ne kadar deprem gündemi ile bunu yapsa da mevcut yıkılacak hastanelerimizin depreme dayanıksızlığı ile ilgili kamuoyuna açıklanmış bir rapor yok. Kaldı ki Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3 katlı. Yine Dışkapı Mevkii Hastanesi 2 katlı bir binadan oluşuyor. Dışkapı'nın çocuk kampüsündeki birçok bina da 2000 yılı sonrası inşa edilmiş durumda.

Tüm bu binalar yıkılarak 9 katlı bina yapılması fikri aslında kuşkularımızı arttırdığı gibi bu hastanelerin bitirilme süresine ilişkin de kuşkularımız var. Bu hastanelerin zamanında yetiştirilmeyeceği de bir gerçeklik. Bakanlık Sami Ulus'u 2 yılda, Dışkapı'yı 3 yılda yenileceğini ifade etse de biz bu hastanelerin en iyi ihtimalle inşaatlarının 8 yıl süreceğini ifade ediyoruz. Özellikle bu, bu bölgede yaşayan halkın cezalandırılması, sağlığa erişim sorunlarının artması anlamına gelmekte."