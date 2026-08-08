Bakan Memişoğlu Çerkezköy'de İlaç Tesislerini İnceledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde faaliyet gösteren ilaç üretim tesislerini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Memişoğlu, yerinde inceleme ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Deva İlaç, Koçak Farma, Yerlika Biopharma, Ulkar Kimya ve Nobel İlaç tesislerini ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, ilk durak olan Deva İlaç Tesisi'nde yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından üretim tesisinde incelemelerde bulunan Memişoğlu, yetkililerden üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyaretine Yerlika Biopharma, Koçak Farma, Ulkar Kimya ve Nobel İlaç tesisleriyle devam eden Memişoğlu, ilaç laboratuvarlarında tesis yetkilileriyle bir araya geldi.

Memişoğlu, ziyaret kapsamında ilaç üretim tesislerinin kurumsal bilgilendirmesi, Ar-Ge faaliyetleri, yatırım planları, üretim altyapısı ve aşamaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Memişoğlu, üretim tesisleri ziyaretinin ardından İlaç Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ın da katıldığı toplantıda Türkiye'nin sağlık sanayisinde üretim ve ihracat odaklı bir ekosistem kurma hedefi vurgulandı. Burada konuşan Memişoğlu, "Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlık hizmetlerinde dünya çapında güven endeksi çok yükselmiş bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA