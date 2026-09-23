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Sağlık Bakanı Memişoğlu, New York'ta GE HealthCare ile iş birliğini görüştü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, New York'ta GE HealthCare ile iş birliğini görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, New York'ta GE HealthCare ile görüştü. Görüşmede sağlık teknolojileri, yenilikçi tanı ve tedavi sistemleri ile iş birliği imkanları ele alındı; Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü merkez yapma vizyonunu sürdürdüklerini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ABD'nin New York kentinde GE HealthCare heyetiyle görüştü. Memişoğlu, görüşmede sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin, yenilikçi tanı ve tedavi sistemlerinin ve uluslararası iş birliği olanaklarının ele alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta GE HealthCare heyetiyle bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmeye ilişkin Memişoğlu, "Sağlık teknolojilerindeki son gelişmeleri, yenilikçi tanı ve tedavi sistemlerini, uluslararası iş birliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Memişoğlu, " Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü bir merkez yapma vizyonumuz doğrultusunda, küresel paydaşlarımızla temaslarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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