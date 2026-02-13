Bakan Memişoğlu'ndan ramazan ayında 'sigarayı bırakın' çağrısı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hazır ramazan ayımız geldi. Sigara içen arkadaşlarımız ramazanı fırsat bilsinler ve sigarayı sağlıkçıların yardımıyla bıraksınlar" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Bakan Memişoğlu'nu Valilik önünde Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu, CHP Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul ve sağlık yöneticileri tarafından karşılandı.

Bakan Kemal Memişoğlu, Valilik'teki toplantı sonrasında açıklamalarda bulunarak, "Biz her ne kadar sağlıkta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyaya örnek olacak bir sağlık hizmeti sunuyorsak da önemli olan sağlıklı kalmak. Yani bağımlılık gibi, yeme alışkanlıklarımız gibi, hareketsizlik gibi, maalesef kilo gibi kötü alışkanlıklarımızdan, sağlıklı kalmayı engelleyecek hususlardan uzak durmamız lazım. Bu konuda da özellikle sigarayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor ama şunu da gördük. Şu anda geçen seneye göre sigara bırakma polikliniklerimize başvuru oranlarımız iki kat artmış durumdadır. Bu da insanımızın sigarayla mücadelede bize destek verdiğini gösteriyor. Şimdiden ramazan ayımızın hayırlı olmasını diliyorum. Hazır ramazan ayı geldi. İnsanlarımız oruç tutacak, bu nefsin esasına terbiyesi. Sigara içen arkadaşlarımız, ramazanı fırsat bilsinler ve sigarayı sağlıkçıların yardımıyla bıraksınlar. Çünkü bedenlerine, sağlıklarına, etraflarına zarar. Onun için biz gönüllülük esasıyla sigaranın bırakılmasına öncelik veriyoruz. Zonguldak'ta da özellikle merkezde sağlıklı hayat merkezimizin planlamasını yapacağız. En kısa zamanda da Zonguldak merkezimize de sağlıklı hayat merkezlerini kazandıracağız" dedi.

'ATEŞ ÇEMBERİNİN ORTASINDA HUZUR İÇİNDE YAŞAYAN BİR MİLLETİZ'

AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden ve partililere seslenen Bakan Memişoğlu, "Türkiye'de 46 tane tıp fakültesi, bugün 126 tane tıp fakültesine ulaşmış durumdayız. 4 bin 500 senede hekim mezun ederken, bugün 15 bin hekim, 16 bin hekim senede insanlarımızın hizmetine sunmak için mezun oluyorlar. ve bu gelişim Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde dünyada çok önemli bir yere geldiğini gösteriyor. Biz bunun daha iyisini nasıl yapabilirizi tartışıyoruz. Biz söz değil, kavga değil, iş yapıyoruz. Bu ülkeyi, bu vatandaşlarımızın daha iyi, daha kaliteli yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, biz insanlarımızın hizmetkarıyız. Vatandaşımızın derdiyle dertlenen bir inanç ve dava insanlarıyız. ve sadece kendi vatandaşlarımızın değil, dünyada mağdur olmuş, ezilmiş, hakkını arayıp gücü olmayan insanların da temsilcileriyiz. Biz iyilik tarafıyız devlet olarak, millet olarak, hükümet olarak, dava olarak. Bizim davamız sadece 24-25 yıllık bir dava değil; bizim davamız bu topraklarda 954 yıllık bir dava. Biz iyilik medeniyetiyiz. İnsanlara daha iyi hizmet vermek, insanları mutlu etmek, huzurlu kılmak için uğraşan bir medeniyetin temsilcileriyiz. 3 kıtayı yönetmişiz, kimseyi sömürmemişiz, kimseyi katletmemişiz. Kimsenin dilini, dinini, inancını değiştirmek için zorlamamışız veya onları sömürmemişiz. Onun için bizler baktığınız zaman bu geçmişi, iyiliğini sürdüren bir medeniyetin buradaki varisleriyiz. Bakın etrafımıza; her biri çatışan, kavga eden bir ateş çemberinin ortasında huzur içinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve dirayetinde yaşayan bir milletiz. Tabii ki eksiklerimiz olacaktır, tabii ki yapamadıklarımız olacaktır. Onları yapmaya gayret ve iyi niyetle çalıştığımızı bütün millet biliyor. Millet AK Parti'yi onun için destekliyor. Çünkü biz iyi niyetle çalışan, milletine Allah rızası için hizmet etmeye çalışan, gerçekten kendini hizmetkar hisseden insanlarız" diye konuştu.

'BİZ GELİŞTİKÇE RAHATSIZ OLANLAR RAHATSIZ OLMAYA DEVAM ETSİNLER'

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin geçmişinin kavgalarla geçtiğini ifade ederek, "Hepiniz hayal edin geçmişi, hep kavga oldu Türkiye'de. Gençlerimizin çoğu bunları bilmiyor. 1960'larda, 1950'lerde, 2000'lerde Türkiye baktığınız zaman hep birbiriyle kavga eden, çatışan, enerjisini maalesef üretmeye ve çalışmaya değil, maalesef çatışmaya harcayan bir toplum olduk geçmişte. Ne zaman ki AK Parti 2002'den itibaren iktidara geldi, çalışmayı, üretmeyi, hizmetkarlığı ön plana tuttu. Bu ülke bugün dünyanın 17'nci büyük ekonomisi oldu. 2 bin-3 bin dolarlardan milli gelirler, bugün 17 bin-15 bin dolar bantlarına çıktı. Onun için biz ürettikçe, biz geliştikçe rahatsız olanlar rahatsız olmaya devam etsinler. Biz büyüyeceğiz, gelişeceğiz ve gerçekten bu iyilik tarafını dünyaya hakim kılıncaya kadar da çalışacağız" dedi.