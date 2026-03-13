Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da temel atma ve toplu açılış törenine katıldı Açıklaması

Bakanı Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi 1. Etap Temel Atma Töreni ile üniversitenin 16 eğitim ve yurt binasının toplu açılış töreninde, üniversitenin bilim ve sağlık alanlarında köklü bir geleneğin temsilcisi olduğunu söyledi.

Cerrahpaşa'nın modern tıp eğitiminin Türkiye'deki gelişimine yön veren ve binlerce hekim yetiştiren müstesna bir merkez olduğunu belirten Memişoğlu, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinin ilk etabının temelini attıklarını, aynı zamanda hizmete alınan 16 eğitim binası ile öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştirdiklerini, söz konusu adımların Cerrahpaşa'nın güçlü mirasını daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Memişoğlu, Cerrahpaşa'nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu, bu hastanede 2000-2002 yıllarında asistan olarak görev yaptığını, bu kıymetli kurumun bugün daha güçlü bir altyapıyla yeniden yükseliyor olmasından gurur duyduğunu ifade etti.

Kampüsün toplam 616 bin metrekarelik alanda planlandığını aktaran Memişoğlu, "Yeni kampüs tamamlandığında modern hastanesiyle, eğitim ve araştırma birimlerini aynı çatı altında buluşturan büyük bir sağlık ve bilim merkezi olacaktır. Kampüs içinde yer alan tarihi yapıların restore edilerek yeniden ihya edilmesi de bu kadim yerleşkenin hafızasının korunması açısından son derece önemli bir husustur." diye konuştu.

"Üniversite hastanelerimizle işbirliğimizi her alanda daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz"

Üniversite hastanelerinin sağlık sisteminin önemli paydaşları arasında yer aldığına işaret eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde 70 üniversite hastanesi, 45 bini aşkın yatak kapasitesi ve 7 binden fazla yoğun bakım yatağıyla sağlık hizmeti sunumuna katkı sağlamaktadırlar. Sağlık Bakanlığı olarak üniversite hastanelerimizle işbirliğimizi her alanda daha da güçlendirmek için gayret ediyoruz. Bu merkezlerimizin işleyişini kolaylaştıracak, eğitim araştırma misyonlarını destekleyecek ve daha etkin hizmet sunmalarını sağlayacak önerilerimizi ve mevzuat düzenlemelerini Yükseköğretim Kurulumuzla paylaşmış bulunuyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlık altyapısında büyük bir dönüşüm gerçekleştirildiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Modern hastanelerimiz, güçlü eğitim kurumlarımız ve gelişen teknolojik imkanlarımızla koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimiz doğrultusunda 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Cerrahpaşa'da hayata geçirilen eserler bu güçlü vizyonun somut bir tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projelerin hayata geçirilmesine sağladığı katkıları dolayısıyla teşekkür ederek, eserlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Dünyanın sayılı merkezlerinden biri olacak

İÜC Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın da üniversitenin kuruluş hikayesini ve çalışmalarını anlattı.

Üniversitenin köklerinin İstanbul'un fethedildiği 1453 yılına dayandığını kaydeden Aydın, Fatih Sultan Mehmet'in ilim ve medeniyet vizyonuyla fethettiği kadim şehir İstanbul'da bilim üretmeye ve geleceği inşa etmeye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

Üniversitenin 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nden ayrılarak kurulduğunu hatırlatan Aydın, İÜC'nin bünyesinde birçok alanda Türkiye'nin ilk fakültelerini barındırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Aydın, kampüs yerleşkesinin arkeolojik sit alanı içerisinde olduğunu, çok sayıda tescilli tarihi yapıyı içinde barındırdığını, alanda temel atmaya hazır hale gelene kadar yoğun bir arkeolojik çalışma yapıldığını aktardı.

Projeler tamamlandığında kampüsün 150'si yoğun bakım olmak üzere 900 yatak kapasiteli üniversite hastanesi olarak hizmet vereceğini belirten Aydın, aynı zamanda 4 binin üzerinde tıp fakültesi öğrencisi ve tıpta uzmanlık öğrencisine eğitim ve araştırma imkanı sunan dünyanın sayılı merkezlerinden birinin inşa edilmiş olacağını sözlerine ekledi.